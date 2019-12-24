Легко не помітити: як розпізнати симптоми небезпечних хвороб у жінок

Хвороби у жінок - які симптоми (Фото: колаж РБК-Україна)

Ознаки серйозних хвороб жінок можуть "маскуватися" під інші недуги

Небезпечні хвороби у жінок можуть проявитися в різкій формі, якщо ігнорувати симптоми захворювання. Складність полягає в тому, що розпізнати "сигнали" організму не завжди легко, їх можна сплутати з втомою або відмахнутися в надії, що "поболить - та й перестане". Іноді це може призвести до дуже негативних наслідків, втрачається час для лікування або медичного втручання.

На що важливо звертати увагу представницям прекрасної половини людства, щоб уникнути серйозних недугів - читайте в матеріалі Styler.

Медики звертають увагу на почуття тиску в області щелепи, рук та ніг - ці ознаки можуть говорити про проблеми з серцем і попереджати про напад. У таких випадках важливо оперативно звернутися до лікарів за консультацією.

Сигналізує про запущені тромбози у судинах біль (спалахи чи постійний) або відчуття оніміння з одного боку тіла. Важливо зазначити, що на варикозне розширення судин страждає велика частина всього дорослого населення, але в цьому випадку - з тромбозом глибоких судин - все дуже серйозно. На початкових етапах захворювання може протікати непомітно, а загрожує переміщенням або обривом в судині тромбу, який досягає якогось органу, значно зростає ризик закупорки великої судини - це загрожує дуже сумними наслідками.

Якщо жінка страждає від постійних головних болів, то в гіршому випадку мова може йти про ознаки пухлини мозку або інсульт. Додамо, що такі симптоми одночасно можуть означати і просто алергію, або ж проблеми із зором, тому важливо звернутися до фахівців, щоб вчасно визначити причину недуги і належним чином відреагувати.

Ознаки хвороб у жінок (Ілюстративне фото: naturalwellbeing.com)

Виникнення ущільнення і шишки в грудях не можна ігнорувати, бо це може бути передвісником онкології. Взагалі медики рекомендують жінкам у віці після 35 щорічно відвідувати гінеколога для обстеження і перевірки молочних залоз. Іншими приводами відвідати фахівця є зміни у формі грудей і сосків, висипання, набряки і почервоніння.

У разі різкого і ріжучого болю в області паху потрібно звертатися до медиків, не затягуючи.

Також не варто відмахуватися від консультації у медиків, якщо родимка починає постійно свербіти. Справа в тому, що це є симптомом раку на початкових стадіях, а ще може говорити про меланому.

Постійне відчуття спраги є передвісником діабету. Так, підвищення рівня глюкози в крові призводить до посиленого утворення і виведення сечі, і відповідно до зневоднення - звідси і потреба часто пити воду.

Зазначимо, що жіночі захворювання останнім часом суттєво "помолодшали" і нерідко зустрічаються у жінок репродуктивного віку (18-35 років). Сумна трійка лідерів - це ендометріоз, ерозія шийки матки та кіста яєчника. Всі ці хвороби вимагають лікування, адже вони можуть призвести до ще більш важких станів, у тому числі - і до безпліддя. Тому будь-які нетипові прояви є приводом звернутися до фахівця.

Хвороби у жінок - як розпізнати симптоми (фото: grist.org)

Серед симптомів медики називають: