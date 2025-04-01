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Легкий способ снизить высокое давление даже, когда не помогают лекарства

Вторник 01 апреля 2025 14:59
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Легкий способ снизить высокое давление даже, когда не помогают лекарства Фото: Как быстро снизить высокое давление без помощи лекарств (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Гипертония - это тихий убийца, который годами может не давать о себе знать, но незаметно разрушать ваше здоровье. Миллионы людей во всем мире страдают от высокого давления, и многие из них, даже принимая лекарства, не могут достичь желаемых результатов.

Как быстро снизить высокое давление даже без лекарств - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Причина проблемы - стресс

Прежде чем мы расскажем об этом методе, давайте разберемся, почему лекарства не всегда помогают. Дело в том, что гипертония - это не просто физиологическая проблема. Она тесно связана с психоэмоциональным состоянием человека. Хронический стресс, тревога, депрессия - все это может провоцировать повышение давления, и никакие таблетки не смогут устранить первопричину.

Метод дыхательной гимнастики

Именно поэтому, помимо медикаментозного лечения, так важно работать над своим психоэмоциональным состоянием. И здесь на помощь приходит простой, но невероятно эффективный метод - дыхательная гимнастика.

Глубокое, медленное дыхание активирует парасимпатическую нервную систему, которая отвечает за расслабление и снижение давления. Оно также помогает уменьшить уровень стрессовых гормонов, таких как кортизол, которые провоцируют повышение давления.

Техника выполнения

  • Найдите тихое место, где вас никто не побеспокоит.
  • Сядьте удобно, выпрямив спину.
  • Положите одну руку на живот, а другую - на грудь.
  • Медленно вдохните через нос, считая до 4. Почувствуйте, как живот поднимается, а грудь остается неподвижной.
  • Задержите дыхание на 4 секунды.
  • Медленно выдохните через рот, считая до 6. Почувствуйте, как живот опускается.
  • Повторите упражнение 10 раз.

Делайте упражнение регулярно

Для достижения устойчивого результата важно выполнять это упражнение регулярно, 2-3 раза в день. Со временем вы заметите, как ваше давление начнет постепенно снижаться, а самочувствие улучшится.

Дополнительные советы

Кроме дыхательной гимнастики, не забывайте о здоровом образе жизни: правильном питании, регулярных физических нагрузках, полноценном сне.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций или научиться эффективно с ними справляться.

Если вы принимаете лекарства от давления, не прекращайте их прием без консультации с врачом. Дыхательная гимнастика может стать отличным дополнением к медикаментозному лечению, но не заменой.

Помните, что каждый организм индивидуален, и результаты могут отличаться. Будьте терпеливы и настойчивы, и вы обязательно добьетесь успеха.

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В материале использованы следующие источники - Американская ассоциация сердца, Центр общественного здоровья МОЗ Украины

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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