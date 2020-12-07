Не тільки легені: лікар розповів, що ще вражає COVID-19

Лікар розповів про наслідки COVID-19 (колаж РБК-Україна)

Медик повідомив, що наслідки коронавірусу впливають не тільки на легені, але і на підвищення артеріального тиску у людини. Про це розповів лікар імунолог-алерголог Володимир Болібок.

"Наймасовіше з моєї точки зору - що я бачу у всіх пацієнтів - це тенденція до підвищення артеріального тиску через зниження еластичність судинних стінок по всьому організму", - розповів доктор "Лента.ру".

Такий симптом дуже часто трапляється у хворих на коронавірус. Це відбувається через зниження еластичності судинних стінок по всьому організму, що призводить до ураження судинної системи людини. Запалення внутрішньої оболонки судин називається васкуліти.

"Наслідки цих васкулітів полягають у тому, що навколо дрібних судин залишаються клітини запалення. Тобто запалення закінчилося, а клітини навколо судин так і залишилися. І з плином часу ці клітини викликають розростання колагену - судини стають менш еластичними, ніж були до захворювання", - розповів медик.

За словами Болібока, може постраждати весь організм, але поки ніхто з лікарів не знає, що з цим робити.

Як ми розповідали раніше, лікар розповів, коли необхідно приймати антибіотики при COVID-19.

Нагадаємо, доктор Євген Комаровський розставив крапки над "і" у питанні прийому антибіотиків при коронавірусі.