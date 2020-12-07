ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Не тільки легені: лікар розповів, що ще вражає COVID-19

Понеділок 07 грудня 2020 13:32
Не тільки легені: лікар розповів, що ще вражає COVID-19
Лікар розповів про наслідки COVID-19 (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Медик повідомив, що наслідки коронавірусу впливають не тільки на легені, але і на підвищення артеріального тиску у людини. Про це розповів лікар імунолог-алерголог Володимир Болібок.

"Наймасовіше з моєї точки зору - що я бачу у всіх пацієнтів - це тенденція до підвищення артеріального тиску через зниження еластичність судинних стінок по всьому організму", - розповів доктор "Лента.ру".

Такий симптом дуже часто трапляється у хворих на коронавірус. Це відбувається через зниження еластичності судинних стінок по всьому організму, що призводить до ураження судинної системи людини. Запалення внутрішньої оболонки судин називається васкуліти.

"Наслідки цих васкулітів полягають у тому, що навколо дрібних судин залишаються клітини запалення. Тобто запалення закінчилося, а клітини навколо судин так і залишилися. І з плином часу ці клітини викликають розростання колагену - судини стають менш еластичними, ніж були до захворювання", - розповів медик.

За словами Болібока, може постраждати весь організм, але поки ніхто з лікарів не знає, що з цим робити.

Як ми розповідали раніше, лікар розповів, коли необхідно приймати антибіотики при COVID-19.

Нагадаємо, доктор Євген Комаровський розставив крапки над "і" у питанні прийому антибіотиків при коронавірусі.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Життя Коронавірус

Lite
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся