Легендарний футболіст влаштував бійку на Волині: у формі російської команди

Тарас Михалик, легендарний український футболіст, екс-"Динамівець", влаштував бійку під час любительського футзального Різдвяного турніру Волинської області, що проходив у Луцьку.

36-річний футболіст луцької "Волині", який грав під номером "23", поліз на противника з кулаками. Тарас виступав за команду "Прип'ять" з рідного містечка Любешів.

Цікавим фактом є те, що всі гравці "Прип'яті", в тому числі і сам Михалик, були одягнені у форму московського "Локомотива". Мабуть, півзахисник, що грав за російську команду з 2013 по 2019 рік, привіз її в якості подарунка.

Тарас Михалик (фото: fclm.ru)

Під час гри сталося відразу декілька епізодів грубої гри з боку обох команд. В останньому з них суперник відверто збив гравця "Прип'яті" і кинувся до Михалика вибачатися. Однак Тарас у відповідь накинувся з кулаками. Бійку довелося припиняти гравцям обох команд разом з тренерами.

Згодом Михалик посварився з тренером суперників. В результаті він отримав червону картку, як і гравець, який сфолив.

Футболіст Тарас Михалик побився на Волині (відео: YouTube/The Best Goal)

До речі, любов до футболу Тарасу прищепив батько, який грав у чемпіонаті області за місцеву команду "Прип'ять", честь якої захищав півзахисник під час футзального матчу.