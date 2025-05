Легендарный американский певец борется с болезнью мозга: что известно о его состоянии

Что известно о диагнозе Билли Джоэла

76-летний певец, известный как "Piano Man", сообщил о своем диагнозе 23 мая. Он также отменил запланированные концерты на фоне заболевания мозга.

Ему диагностировали нормотензивную гидроцефалию - неврологическое заболевание, вызывающее проблемы со слухом, зрением и равновесием.

Состояние музыканта ухудшилось после последних выступлений. Врачи провели обследование, посоветовали ограничить сценическую деятельность и назначили физическую терапию.

Что известно о состоянии Джоэла: заявление жены

Алексис Родерик порадовала фанов семейным фото с музыкантом и их дочерьми Деллой и Реми. В подписи она поблагодарила поклонников за поддержку ее мужа.

"Мы очень благодарны за прекрасный уход и быстрое установление диагноза. Билла очень многие любят, а для нас он - отец и муж, который находится в центре нашего мира", - написала она.

Также 43-летняя жена артиста выразила надежду на выздоровление.

"Мы надеемся на его выздоровление. Мы с нетерпением ждем встречи с вами в будущем", - добавила она.

Билли Джоэл с женой и дочерьми (фото: instagram.com/billyjoel)

Что известно о Билли Джоэле

Один из самых известных американских певцов, композиторов и пианистов. Работает в разных жанрах: рок, поп и современной академической музыке.

За свою карьеру продал более 150 миллионов альбомов во всем мире и получил десятки наград за достижения в музыке. В частности он пятикратный лауреат премии "Грэмми".

Первым его хитом стала композиция "Piano Man", которая стала также его прозвищем. Среди других известных песен: "Uptown Girl", "The River of Dreams", "Just The Way You Are" и другие.