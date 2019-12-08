Легенда XXI століття: помер знаменитий американський репер

Відомий американський репер Juice Wrld (справжнє ім'я Джаред Хіггінс) помер у віці 21 року через напад. Як повідомляється, причина нападу невідома. За даними TMZ, джерела в поліції повідомили, що репер переніс напад під час очікування свого рейсу в аеропорту. Juice Wrld почав стікати кров'ю з рота, коли прибули медики.

Як відомо, американський репер, який гастролював з Нікі Мінаж на початку цього року, переніс напад у чиказькому аеропорту Midway вранці в неділю незабаром після прибуття в аеропорт з Каліфорнії.

Як заявили свідки і співробітники правоохоронних органів, які намагалися чинити музиканту допомогу, під час нападу у репера почалося кровотеча через рот. Після прибуття медиків Juice Wrld все ще був у свідомості. Коли його доставили в лікарню, співробітники госпіталю констатували його смерть.

Пізніше в Telegram-каналі Mash додали, що Juice Wrld помер від серцевого нападу. 21-річний виконавець прославився треками "Lucid Dreams", "Legends" і парочкою інших.

Juice Wrld (фото: Filmagic)

Джаред Хіггінс народився 2 грудня 1998 року в місті Чикаго, штат Іллінойс. Пізніше переїхав в село Хомвуд і навчався в місцевій середній школі. Вже зі шкільних років Джаред був затятим наркоманом. Через проблеми зі здоров'ям він був змушений піти зі школи на останньому році навчання і перейшов на медикаментозну марихуану.

Він навчився грати на фортепіано, надихаючись своєю матір'ю, яка пізніше почала оплачувати йому уроки, потім навчився на гітарі та барабанах. Хіггінс почав серйозно ставитися до репу у своєму другому курсі навчання в старшій школі.

В 2019 році він став переможцем на Billboard Music Awards в категорії "кращий новий артист".

Нагадаємо, що раніше помер легендарний музикант.