Легенда про Привида Бучі: на його рахунку вже більше 50 убитих ворогів

У лісах навколо Бучі Київської області живе справжній Привид. У всякому разі саме так його називають місцеві жителі - Привид Бучі.

Що про нього відомо і чим він так став знаменитий у своїй місцевості – читайте нижче.

В Україні з'явився ще один Привид. Тепер у нас є не тільки Привид в небі над Києвом, а й на землі. Місцеві жителі його так і називають - Привид Бучі.

Відомо, що йому вже 70 років і він колишній мисливець або єгер. Коли почалася війна, він подався спочатку до військкомату, а потім до місцевої ТрО. Але йому скрізь відмовили, хоча дід явно вміє тримати в руках зброю і знає, як з ним поводитися.

Залишити рідну місцевість мисливець не захотів, тим більше, що він дійсно – мисливець зі стажем і навіть з деякими досягненнями.

Тому пенсіонер взяв всі свої відкладені на чорний день гроші та придбав патрони до гвинтівки. А потім відправився на "вільне плавання" – партизанити ночами навколо рідного міста (вже міста-героя) і наводити жах на російських окупантів.

Місцеві розповідають, що щоночі він влаштовує безжальне полювання на тих, хто приніс в нашу країну біль і страждання. Вдень він на полювання не виходить, а вже ночами…

"Вони тероризують місто вдень, він відплачує їм сповна вночі. Як доказ, ранок в окупантів починається не з кави, а з "остиглих привітів" від Привида Бучі. Серед військових РФ вже пішли чутки про переслідування мисливцем-примарою", - розповідають місцеві.

Після його вилазок окупанти не дорахуються від 1 до 3 своїх. Кажуть, що на рахунку у бучанського мисливця вже понад 50 ворогів. А один патрон, між іншим, обходиться старому майже в 150 гривень. Але для ворогів йому нічого не шкода.