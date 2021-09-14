"Легенда вітчизняного футболу": Суркіс привітав Мунтяна з ювілеєм

"Прийміть найтепліші та найщиріші поздоровлення за нагоди Вашого 75-річчя! Перераховувати усі Ваші здобутки в футболі - марна справа: там стільки золота, стільки кубків… Звісно, особливе місце з-поміж них займають Кубок володарів кубків та Суперкубок УЄФА 1975 року. Та не трофеї зробили Вас живою легендою вітчизняного футболу, а віддана любов мільйонів уболівальників з усього світу", - побажав Суркіс почесному тренеру.

За його словами, він мав щастя спостерігати Мунтяна у грі та долучатись до заслужених овацій на його адресу на трибунах.

"Згодом ми всі неодноразово аплодували Вам як тренеру та організатору, як провіднику та взірцю для багатьох-багатьох поколінь тих, хто займається футболом у найширшому сенсі. Жодні епітети та компліменти не зможуть в повній мірі звеличити Вашу роль у нашому футболі. Не менш складно підібрати по-справжньому достойні Вас слова подяки від усієї футбольної спільноти - а надто її багатомільйонної динамівської частини - за Ваш колосальний внесок у розвиток цієї Гри в Україні, - підкреслив Суркіс. - Тому я скажу просто: дорогий наш Володимире Федоровичу, залишайтесь таким же неймовірно натхненним та продовжуйте допомагати нам змінювати український футбол на краще. Величезне Вам спасибі за все, що Ви зробили і робите зараз!".