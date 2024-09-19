Леди Гага откровенно рассказала, как относится к слухам о том, что она мужчина

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Так, звезда отметила, что спокойно относилась и относится к подобным предположениям в свой адрес.

"Причина, почему я не комментировала эту ситуацию и не реагировала на подобные вопросы, заключалась в том, что я не была жертвой этой лжи. Но другим могло бы показаться, что публичному лицу, такому как я, могло бы быть стыдно из-за этого", - объяснила Гага.

Слухи о том, что Гага якобы мужчина, возникли еще в 2010 годах - после того, как она представила свой эпатажный образ и он стал вирусным в сети.

"В интернете были изображения, которые были ложными, и люди говорили: "Знаешь, ходят слухи, что ты мужчина. Что ты скажешь об этом?" - вспоминает звезда.

Раньше, когда поднималась подобная тема, Гага не давала прямых комментариев.

"Я была в ситуациях, когда исправление любых слухов было не в моих интересах. Я думала о благополучии других людей, поэтому в этом случае пыталась побуждать к размышлению и менять все к лучшему. Я пыталась использовать дезинформацию, чтобы создать еще один взрывной момент, который положительно отразится на моей карьере", - отметила Гага.

Певица Леди Гага (Фото: instagram.com/ladygaga)

Во время интервью Андерсену Куперу в 2011 году певица дала более резкий ответ о предположениях, что она мужского пола.

"Какого черта я должна тратить свое время и давать пресс-релиз о том, имею ли я п*нис или нет?" - говорила знаменитость, которой тогда было 24 года.

"Моим фанатам безразлично на это, и мне тоже", - добавляла она.

В том же интервью артистка высмеяла слухи о том, что у нее есть "мужское приложение".

"Возможно, я его имею. Но было бы это так страшно?" - с иронией высказывалась исполнительница.

Поклонники реагируют на такую откровенность Гаги довольно положительно.

"По правде говоря, ее уровень красноречия, долгосрочной стратегии, эмпатии и откровенной храбрости просто поражает", - писал один из поклонников.

Звезда отреагировала на слухи о себе (Фото: instagram.com/ladygaga)

Кроме того, Гага также подчеркнула, что "ее выступления более реальны, нежели любые онлайн-слухи".

"Мое выступление - это самое реальное, что вы можете увидеть обо мне. Это гораздо реальнее, чем все те слухи, которые имеют целью получить больше шума", - заявляла она.