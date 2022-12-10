Едва не погиб на свой день рождения: во Львове врачи чудом спасли защитника

Что о нем известно

Оресту Круковскому - 52 года, он историк музея национально-освободительной борьбы во Львове и с первых дней полномасштабного вторжения встал на защиту страны.

По словам медиков, за полгода участия в самых ожесточенных боях на восточном направлении, несмотря на постоянную опасность, Оресту удавалось остаться невредимым.

Однако, 27 сентября, в свой День рождения, Орест вместе с собратьями пошел в наступление, чтобы освободить Лиман.

Военный Орест Круковский (скрин)

Как спасали военного

Тогда мужчину накрыло минометным обстрелом. Он вспоминает, как почувствовал тупой удар в бедро и полилась кровь. Самому остановить ее не удавалось, поэтому на помощь пришел побратим, наложивший турникет.

После этого врачи оказали ему первую медицинскую помощь.

Военного разбитой грунтовой дорогой везли в Краматорск, где по пути он потерял около двух литров крови.

Во Львове врачи спасли военного (скрин)

Во время нескольких операций в Краматорске и Днепре из ран пациента извлекли девять осколков. В это время и стало понятно, что Орест не чувствует ноги.

Врачи предположили, что чувствительность может восстановиться, но требуется очень хорошая реабилитация. Именно в таком состоянии его доставили во Львов.

Сейчас специалисты каждый день по несколько часов работают с военным. Уже есть успехи, ведь постепенно чувствительность в ноге восстанавливается.