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Едва не умерла на морозе. Полиция спасла потерявшуюся собаку: трогательное видео

Полиция спасла потерянную собаку (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Недалеко от поселка Гоща в Ровенской области полицейские увидели растерянного пса породы хаски. На нем был ошейник и часть цепи, на которой, очевидно, держали собаку. Чтобы животное не оставалось само на морозе, правоохранители приютили его.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост на странице Национальной полиции Украины в Facebook рассказывает, чем закончилась эта история спасения.

Полицейские забрали собаку в отделение и принялись разыскивать ее владельцев, а еще согреть и накормить. Объявление о розыске хозяев разместили во всех возможных средствах массовой информации, но почти через неделю никто так и не отозвался.

Однако животному нашли нового хозяина с помощью волонтеров.

К полицейским обратился житель Костополя. Как только мужчина увидел объявление о хаски, сказал, что готов забрать собаку, если не найдутся хозяева. У него уже есть домашний любимец такой же породы.

В конце концов кинологи доставили четырехлапую с Гощи в Костополь.

Теперь игривая и ласковая Луна познакомилась с новой семьей, в том числе с псом Томом, и живет в хороших руках. Кстати, такое имя дал собаке новый владелец.

 

 

Ранее мы рассказывали об овчарке Карбоне, которая попала в Книгу рекордов Гиннеса.

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