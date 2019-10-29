Не лікується антибіотиками: Комаровський висловився про поширену хворобу

Доктор Комаровський розповів, як лікувати дитину, що часто хворіє. На своїй Instagram-сторінці педіатр поділився думкою стосовно того, чи варто використовувати антибіотики при бронхіті, а також як уникнути частих застуд.

До Євгена Комаровського звернулася мама однорічного хлопчика, який кожен місяць хворіє на застуду, а особливо - бронхіт. При цьому кожен раз дитині призначають антибіотики, деколи в уколах.

Жінка підозрює, що причиною частих застуд є віруси, які шестирічна дочка приносить із садочка, але сама так часто не хворіє. При цьому всі аналізи у малюка в нормі. Мама хлопчика запитує, чи потрібно загартовувати дитину або ж звертатись до імунолога.

Педіатр прийшов до висновку, що бронхіт швидше за все інфекційний, і викликаний вірусними інфекціями, при яких антибіотики використовувати не можна.

"Вірусні інфекції ніколи і ні за яких обставин не лікуються антибіотиками, тим більше в ін'єкціях. Головне, що ви повинні зрозуміти: дитина при нормальному лікуванні не особливо боїться ГРЗ, набагато велике навантаження на організм - це саме лікування ГРЗ ліками", - стверджує педіатр.

Комаровський розповів, коли бронхіт не лікують антибіотиками (фото: unsplash.com)

Комаровський в черговий раз нагадав батькам, що при лікуванні ГРЗ достатньо створити для дитини умови, які сприяють одужанню:

поменше годувати,

побільше поїти,

підтримувати режим прохолодного повітря,

промивати носа сольовими розчинами.

Принципове питання: Комаровський про вплив хрещення на здоров'я дитини

"В переважній більшості випадків цього достатньо, щоб дитина благополучно одужала за 4-5 днів. Якщо вам вистачить витримки і вміння лікувати ГРЗ, щоб не використовувати ліки, то нічого робити не треба", - заявив педіатр і порадив мамі дитини зрозуміти різницю між хворобами, і що в таких випадках робити.