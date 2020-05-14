Лікування коронавірусу: цинк покращує терапію і майже вдвічі знижує смертність

Цинк допомагає при лікуванні коронавірусу (Ілюстративне фото: freepik.com)

Дослідники з'ясували, що сульфат цинку в поєднанні з гідроксихлорохіном може позитивно вплинути на лікування COVID-19

Для лікування пацієнтів з коронавірусом може бути ефективним в якості додаткової терапії сульфат цинку разом з гідроксихлорохіном та азитроміцином.

Таку комбінацію ліків стали використовувати в лікарнях США.

Як розповіли в Медичній школі ім. Гроссмана при Нью-Йоркському університеті, було проведено ретроспективне обсерваційне дослідження, щоб порівняти результати госпіталізації серед пацієнтів, які отримували гідроксихлорохін і азитроміцин плюс цинк, порівняно з гідроксихлорохіном і тільки азитроміцином. Про це передає Medrxiv.org.

У ході дослідження були вивчені записи 932 пацієнтів із COVID-19, яких лікували у місцевих лікарнях гідроксихлорохіном і азитроміцином.

Понад 400 з них також отримували 100 мг цинку на день.

Дослідники кажуть, що у пацієнтів, які отримують цинк, ймовірність одужання в півтора раза вище, що знижує їх потребу в інтенсивній терапії.

Дані були зібрані з електронних медичних карт всіх пацієнтів, яких лікували з датами госпіталізації в період з 2 березня по 5 квітня 2020 року.

Дослідники виявили, що пацієнти, які отримували протималярійний препарат гідроксихлорохін разом із сульфатом цинку та антибіотиком азитроміцином, на 44% рідше вмирали від коронавірусу, повідомляє ny1.com.

Результати показали, що додавання сульфату цинку не впливало на тривалість госпіталізації, тривалість вентиляції або тривалість реанімації. В однофакторних аналізах сульфат цинку збільшував частоту виписки пацієнтів додому і зменшував потреба у вентиляції, госпіталізації та зменшував смертність.

Медики зауважують, що дослідження надало перше доказ in vivo, що сульфат цинку в поєднанні з гідроксихлорохіном може грати роль в терапевтичному лікуванні COVID-19.

Доктор Джозеф Рахімян, фахівець з інфекційних захворювань у Langone Health (Нью-Йорк, США) попередив, що необхідні додаткові дослідження, зокрема, рандомізоване контрольоване дослідження, щоб довести, як і наскільки добре працює комбінація ліків.

Між тим, дослідження, проведене в журналі Американської медичної асоціації в понеділок, показало, що лікування пацієнтів тільки гідроксихлорохіном, азитроміцином або обома не знижує смертність в стаціонарі.

В дослідженні Державного департаменту охорони здоров'я та Школи громадської охорони здоров'я Albany SUNY взяли участь 1500 пацієнтів.

Раніше ми писали про те, що у Всесвітній організації охорони здоров'я визнали, що наразі немає жодного препарату, який би цілком міг би зупинити COVID-19.

Нещодавно українка з Харкова розповіла, що попри анонсоване безкоштовне лікування від коронавірусу, в лікарні насправді доводиться багато платити.

Автор: Володимир Костирін