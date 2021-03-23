Лікують медом, цибулею і перцем: лікар з Дніпра про плачевну ситуацію з коронавірусом

Що відбувається в лікарні Дніпра

Він розповів, що зараз знаходиться в реанімації 25 пацієнтів у дуже важкому стані. З них 2 особи – на апаратах ШВЛ і препаратах, які підтримують життєво важливі функції. Всього в ковідному відділенні – 110 пацієнтів. І за словами Риженко, це найвищий показник хворих з самого початку пандемії.

"Ще раз повторюю – медом, цибулею і перцем вилікувати коронавірус неможливо. Вчора людина ще не вірила у COVID-19, а сьогодні вже не може зробити крок самостійно. Рідні цих пацієнтів сходять з розуму, пишуть записки, чекають повідомлень від лікуючого лікаря, постійно телефонують вдень і вночі", - розповів Риженко.

Коронавірус можна перемогти

Він поділився історією про пацієнта, який поступив в дуже в дуже важкому стані, але зміг побороти хворобу.

"Ми виписали пацієнта, що надходив в термальному стані. Йому 54 роки. Ураження легенів – вище 80%. Відразу взяли на ШВЛ. Прогресувала серцева, а за нею і ниркова недостатність. 48 годин проводився гострий діаліз. Через 7 діб успішно знято з ШВЛ. На 16 день переведений в ковід-терапію. На 24 день виписаний на амбулаторне лікування. Все – завдяки найсучаснішим технологіям лікування коронавірусної пневмонії", - описав історію хвороби лікар.

Навіть легка форма COVID-19 дає тяжкі наслідки

Він нагадав українцям, що навіть легка форма коронавірусу може дати небезпечні та важкі наслідки.

"Навіть після легкої форми COVID-19 можуть бути тяжкі наслідки – страхи, тривожність, відчуття втоми, яке не проходить. Біль у грудях, м'язах, лихоманка, задишка, депресія. Коронавірусні проблеми не завжди закінчуються, як тільки ПЛР-тест показав негативний результат. Лабораторія Мечникова підтверджує як мінімум у 20% людей, які перехворіли на коронавірус, не виробляються антитіла. До 80% людей не можуть позбутися симптомів COVID-19 впродовж декількох місяців", - зазначив Риженко і зізнався, що лікарні вже не витримують навантаження і реаніматологи працюють на межі своїх можливостей.

Дніпро вводить карантин

Мер міста Борис Філатов повідомив, що з 00:00 25 березня в Дніпрі будуть введені жорсткі карантинні обмеження.

"Міська комісія з надзвичайних ситуацій вводить суворі карантинні обмеження з четверга 00:00 годин. Відповідне рішення буде опубліковано найближчим часом. І хоч Дніпро ще не в "червоній" зоні (і, сподіваюся, не буде), прийнято вольове рішення зробити це", - написав Філатов на своїй сторінці в Facebook.