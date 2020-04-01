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Чим лікують коронавірус в українських лікарнях: названі препарати

STYLERКоронавірус    01.04.2020 - 15:34
Чим лікують коронавірус в українських лікарнях: названі препарати
Якими препаратами лікують хворих коронавірусом (Коллж РБК-Україна)

Ці препарати показали гарну ефективність проти коронавірусу в інших країнах

Коронавірус в Україні інфікував вже понад 650 осіб, 17 з них померли. Пацієнти з тяжким перебігом інфекції перебувають в лікарні під наглядом лікарів. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на брифінгу 1 квітня розповів, чим лікують людей з COVID-19 в українських лікарнях.

Хворих COVID-19 в Україні планують лікувати комплексом препаратів проти малярії, ревматоїдного артриту та ВІЛ-інфекції. Ці препарати показали позитивні результати в інших країнах.

Ляшко згадав про препарат "Плаквеніл", який використовують проти малярії.

"Доказової бази щодо специфічної терапії коронавіруса ВООЗ поки ще не оприлюднила. У той же час у нас є локальні протоколи деяких країн про застосування препаратів, якими лікують малярію, ревматоїдний артрит та ВІЛ-інфекцію. Саме комбінація цих препаратів у певних клінічних станах може бути допущена для лікування коронавіруса. Проте всі дози і показники препаратів найближчим часом будуть визначені Міністерством охорони здоров'я в наказі, яким дозволять використання зазначених ліків", – зазначив медик.

Як ми раніше писали, українські вчені почали розробляти перший вітчизняний засіб для лікування коронавіруса.

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