Лазер, скальпель или крем? Пластический хирург назвал лучший метод избавиться от рубцов

По словам эксперта, многих пациентов волнует, останется ли рубец после операции. И именно с этим вопросом они обращаются к врачу. Но последствия чаще всего зависят не столько от мастерства хирурга, а от особенностей самого пациента.

"Всегда говорю правду, что рубец останется в большинстве случаев, поскольку неотъемлемой частью хирургических процедур являются разрезы. Часто результат зависит даже не от мастерства хирурга, а от генетики пациента, особенностей кожи, возраста и даже времени года", - говорит Александр Бебих.

Он добавил, что новые методы сшивания тканей, правильный уход за ранами и современные технологии делают рубцы почти незаметными. Главное знать с каким видом рубца имеем дело и выбрать соответствующий метод лечения.

Какие виды рубцов бывают?

Нормотрофические рубцы формируются в результате нормального заживления раны и мало чем отличаются от окружающих тканей. По сути это обычный рубец после любого хирургического вмешательства или травмы, который не вызывает косметического дискомфорта, поскольку почти незаметен.

Атрофические рубцы образуются вследствие недостаточной выработки коллагена в процессе заживления кожи. Как правило, атрофический рубец находится ниже окружающих тканей и выглядит как вдавленный участок кожи. Он хорошо заметен, поэтому нуждается в лечении.

Гипертрофические рубцы возникают из-за избытка коллагена, который возникает в процессе заживления. Гипертрофический рубец достаточно грубый и выступает над поверхностью кожи. Если коснуться его рукой, можно почувствовать бугорок. Не разрастается за пределы раны, но бросается в глаза и требует лечения.

Келоидные рубцы тоже являются следствием чрезмерного образования коллагена. Этот вид рубцов выступает над тканями и имеет агрессивную форму: может вызывать боль и разрастаться за пределы раны. Это очень нежелательный вид рубцов, который обязательно нужно лечить.

Пластический хирург Александр Бебих (фото из личного архива)

Какие методы борьбы с рубцами лучшие

Лазерная терапия лазерная терапия

Самый популярный современный метод борьбы с рубцами - лазерная терапия. Лазер улучшает текстуру кожи, уменьшает видимость рубцов и стимулирует процесс заживления.

"Если взглянуть на свежий рубец, можно заметить, что к нему активно поставляется кровь. Прекрасно, когда это происходит при нормотрофическом заживлении: рубец быстро исчезнет, а кожа быстрее восстановится. Но если рубец остается красным 5-6 месяцев, начинает увеличиваться или болеть - нужно обратиться к врачу", - рассказывает хирург Александр Бебих.

Он добавил, что лазерная терапия способна закрыть сосуды, что уменьшит кровенаполнение гипертрофического или келоидного рубцов. Когда же нужно избавиться от атрофических рубцов - поможет лазерная шлифовка.

Эта процедура удаляет верхние слои кожи одновременно стимулируя их восстановление. Лазерную шлифовку рекомендуется делать с конца осени до начала зимы, когда солнце не очень активное. Ультрафиолет плохо влияет на рубцы. Особенно на ранних этапах их формирования.

Хирургическое иссечение скальпелем

Хирургический метод иссечения скальпелем применяется для коррекции или удаления гипертрофических рубцов, которые не поддаются лечению. Этот инвазивный метод позволяет изменить форму, размер и текстуру рубца.

"Есть несколько методов хирургического воздействия на рубцы. Резекция, или иссечение рубца с наложением новых швов. После операции новый рубец станет аккуратным и менее заметным. С помощью Z-пластики можно изменить направление рубца. А при W-пластике прямой рубец делится на более мелкие сегменты, которые менее заметны на коже. Хороший результат получим после использования экспандеров, которые растягивают здоровую кожу рядом с рубцом. После иссечения, место, где был рубец, накрывают растянутой кожей", - объясняет эксперт.

По его словам, когда такая кожа приживется, о рубец будут помнить только пациент и хирург.

Если же на теле пациента есть несколько больших рубцов - хирург может заменить поврежденную кожу здоровой, пересадив ее с другой части тела.

По келоидным рубцам возможности пластической хирургии несколько ограничены. Да, сразу после операции мы можем увидеть отличный результат, но никто не гарантирует, что через месяц-два не появится новое келоидное образование.

"Причем хуже, чем было. Еще один минус: по сравнению с лазерной терапией, хирургическая коррекция имеет более долгий процесс восстановления", - отмечает хирург.

Инъекционные методы

Лечение рубцов инъекционным методом - процедура, которая предусматривает введение в рубцовую ткань специальных препаратов, которые уменьшают размеры рубца, улучшают его внешний вид и устраняют такие симптомы, как боль и зуд. Инъекционным методом лечатся преимущественно гипертрофические и келоидные рубцы.

"Инъекции могут применяться как отдельный вид лечения, так и в комбинации с другими методами. Как это работает? Допустим, нам нужно остановить процесс келоидообразования, или вылечить гипертрофический рубец. Для этого мы используем соответствующий препарат - например, который вводится в рубец. Препарат быстро гасит воспаление и помогает рубцу рассосаться", - говорит Александр Бебих.

Для лечения атрофических рубцов рекомендована плазмотерапия, которая позволяет тканям подняться в уровень кожи.

"Это инновационный метод лечения, в котором используется собственная кровь пациента. Сначала из нее удаляют плазму, а затем вводят ее в рубец. Обогащенная тромбоцитами плазма ускоряет заживление и стимулирует рост тканей", - объясняет эксперт.

А как насчет кремов?

Некоторые пациенты до сих пор искренне считают, что рубцы можно вылечить кремом. Это миф. Да, кремы - полезный инструмент для ухода за рубцами. Они могут улучшить внешний вид ткани, уменьшить покраснение и воспаление.

"Заставить атрофический, гипертрофический или келоидный рубец исчезнуть навсегда не в состоянии даже самый дорогой крем. Добавлю, что последние исследования в области лечения рубцов касаются изучения их генетических и молекулярных механизмов формирования. В будущем это может привести к возникновению новых методов терапии, или вообще к решению проблемы образования рубцов после операций", - пояснил Александр Бебих.