Лайфхак для тех, кто на диете: какими полезными альтернативами заменить жирные продукты

В период новогодних праздников во время застолья переедают даже те, кто обычно не злоупотребляет жирной или вредной пищей. Чтобы не навредить своему здоровью и фигуре, нужно заменить жирные продукты полезными альтернативами.

Как это можно сделать, объясняет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию тренера Юрия Попко в Instagram .

Чем заменить жирные продукты

"Предлагаю вашему вниманию, как можно уменьшить калорийность своего рациона так, чтобы это было как можно меньше ощутимо и "больно". Не обязательно с первого дня ломать себя и кардинально менять привычки, потому что организм начнет сопротивляться и на том ваши изменения закончатся", - говорит тренер.

Попко делится списком полезных альтернатив, которым можно заменить жирные продукты.

Майонез и сметану замените нежирным йогуртом. Калорийность первых двух продуктов составляет 200/600 ккал на 100 граммов, а вот йогурта - 50-100 ккал.

Кетчуп замените томатной пастой или свежими помидорами. В кетчупе ориентировочно 4 ст. л. сахара на 100 г. А большинство людей и так превышает дневную норму сахара не менее чем в три раза.

Сладкий йогурт с наполнителями замените классическим. Первый вариант содержит 2 ст. л. сахара в 100 г.

Молоко 2,5-3,2% жирности замените на 1%.

Белый хлеб замените на диетические хлебцы, ржаной или цельнозерновой хлеб. Это уменьшит количество сахара в рационе, а еще добавить организму больше клетчатки, минералов и витаминов.

Обычную соль замените йодированной или морской. Особенно это актуально для населения на западе Украины.

Сливочное масло жирности 82,5% замените маслом с жирностью 75% или на крем-сыр. В последнем случае снизите калорийность втрое. Также вместо сливочного масла можно на хлеб намазывать авокадо.

Купите дозатор для масла в виде спрея. Это позволит не давать слишком много заправки в салаты или другие блюда, соответственно уменьшится калорийность.

Конфеты и торты замените ягодами и фруктами. Это не только снизит калорийность, но прибавит в рацион витаминов и клетчатки.

Дорогие сыры с плесенью и высокой жирностью чаще заменяйте на творог 5% жирности. Так получите максимум белка и минимум калорий.

Колбасы, сосиски и полуфабрикаты замените свежим мясом. Это будет в разы полезнее - больше белка, меньше жиров и еще дешевле обойдется.

Белый рис замените коричневым нешлифованным, а пасту, что разваривается, итальянской из твердых сортов. А также уменьшите использование масла в рационе - отдавайте предпочтение вареным или печеным блюдам, а не жареным.

Свинину замените телятиной, говядиной или курятиной.