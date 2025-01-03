В латексном топе и нижнем белье. Ксения Мишина похвасталась стальным прессом в откровенной фотосессии

"Новый год начался, и знаете что? Все будет так, как вы этого захотите. Например: быть дерзкой, когда все ждут тишины. Быть яркой, когда мир становится серым. Быть смелым, даже когда страшно", - подписала она снимки.

Актриса показала подтянутую фигуру (фото: instagram.com/misha.k.ua)

На новых фото актриса продемонстрировала идеальный пресс. Для фотосессии она выбрала достаточно нескомный образ: короткий топ с длинными рукавами и высоким горлом и нижнее белье из латекса.

Также Мишина дополнила образ "мокрой" укладкой и естественным макияжем с акцентными стрелками на глазах.

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)

"Этот пост - не об идеалах и не о внешнем. Это о свободе. Свободу быть собой, расти, ломать навязанные шаблоны и создавать свои правила", - отметила Ксения Мишина.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Мишиной тут же принялись комментировать ее новые фото. Некоторые не поняли образ, в котором она появилась на фото, другие отметили ее физическую форму:

"Невероятная! Особенный взгляд"

"Всем нравиться нельзя. Каждая женщина делает себя такой, какой она себе нравится"

"Весьма своеобразный предмет одежды! Это купальник или нижнее белье?"

"Невероятная форма! Браво"

"Крутая"

"Вау! Очень красиво и сексуально"

"Суповой набор, на любителя. Я предпочитаю мясо, а не кости".

Актриса (фотоinstagram.com/misha.k.ua)

Напомним, Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. Закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.

В 2014 году впервые снялась в кино. Известность к актрисе пришла после роли жестокой помещицы Лидии Шефер в телесериале "Крепостная".

В 2019 году победила в проекте "Танці з зірками" с хореографом Евгением Котом.

В 2020 году стала главной героиней первого сезона украинского реалити-шоу "Холостячка" на СТБ.

Была ведущей развлекательного шоу "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ, а также утреннего шоу "Прокидайся"на телеканале "Мы - Украина".

Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)