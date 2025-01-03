В латексном топе и нижнем белье. Ксения Мишина похвасталась стальным прессом в откровенной фотосессии
Известная украинская актриса и телеведущая Ксения Мишина, которая недавно уволилась с телеканала ТЕТ после языкового скандала, похвасталась своей подтянутой фигурой в достаточно откровенном образе.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram знаменитости.
"Новый год начался, и знаете что? Все будет так, как вы этого захотите. Например: быть дерзкой, когда все ждут тишины. Быть яркой, когда мир становится серым. Быть смелым, даже когда страшно", - подписала она снимки.
Актриса показала подтянутую фигуру (фото: instagram.com/misha.k.ua)
На новых фото актриса продемонстрировала идеальный пресс. Для фотосессии она выбрала достаточно нескомный образ: короткий топ с длинными рукавами и высоким горлом и нижнее белье из латекса.
Также Мишина дополнила образ "мокрой" укладкой и естественным макияжем с акцентными стрелками на глазах.
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
"Этот пост - не об идеалах и не о внешнем. Это о свободе. Свободу быть собой, расти, ломать навязанные шаблоны и создавать свои правила", - отметила Ксения Мишина.
Как отреагировали в сети
Фолловеры Мишиной тут же принялись комментировать ее новые фото. Некоторые не поняли образ, в котором она появилась на фото, другие отметили ее физическую форму:
- "Невероятная! Особенный взгляд"
- "Всем нравиться нельзя. Каждая женщина делает себя такой, какой она себе нравится"
- "Весьма своеобразный предмет одежды! Это купальник или нижнее белье?"
- "Невероятная форма! Браво"
- "Крутая"
- "Вау! Очень красиво и сексуально"
- "Суповой набор, на любителя. Я предпочитаю мясо, а не кости".
Актриса (фото: instagram.com/misha.k.ua)
Напомним, Мишина родилась в 1989 году в Севастополе. Закончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.
В 2014 году впервые снялась в кино. Известность к актрисе пришла после роли жестокой помещицы Лидии Шефер в телесериале "Крепостная".
В 2019 году победила в проекте "Танці з зірками" с хореографом Евгением Котом.
В 2020 году стала главной героиней первого сезона украинского реалити-шоу "Холостячка" на СТБ.
Была ведущей развлекательного шоу "Я люблю Украину" на телеканале ТЕТ, а также утреннего шоу "Прокидайся"на телеканале "Мы - Украина".
Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)