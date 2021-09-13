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У таборі "Артек" під Києвом померла 12-річна дитина: батько лишився без єдиного сина

Автор: Анна Шиканова

У таборі "Артек" в Пущі-Водиці під Києвом раптово помер 12-річний хлопчик, на ім'я Павло. Відомо, що дитина була родом з Кропивницького і її виховував тільки батько з інвалідністю.

Деталі повідомили у виданні "Пульс"з посиланням на інформацію від адміністрації оздоровчого закладу.

12-річний Павло Теровець з Кропивницького раптово відчув погіршення самопочуття 9 вересня. Його помістили в медичний центр табору під нагляд лікарів. А в неділю медсестра виявила дитину без свідомості.

"Медсестра побачила дитину без свідомості. Хлопчика перевели в реанімацію. Причина смерті поки невідома, чекає результати медекспертів. На цей момент проводиться службове розслідування", - повідомили обставини трагедії в адміністрації табору"Артек".

Відомо, що Павла виховував тільки батько. Ігор Теровець - людина з інвалідністю, він пересувається в інвалідному кріслі. Чоловік вже написав на своїй сторінці в Facebook, що втратив єдиного сина і поки причина смерті хлопчика - невідома.

За словами друзів і знайомих, син для Ігоря Терівця був єдиною опорою і підтримкою в житті. Батько переніс кілька складних операцій.

12-річний Павло Теровець помер у таборі під Києвом (Фото: facebook.com/terovecigor)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Львівській області батько на мікроавтобусі ненавмисно задавив власну дитину.

А також розповідали про те, що у таборі під Запоріжжям раптово помер 12-річний хлопчик з Кривого Рогу.

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