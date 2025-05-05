"Дер*мо откровенное". Терен "прошелся" по Алхим из-за ее пренебрежения к украинскому языку

Ветеран войны Александр "Терен" Будько резко "проехался" по скандальной блогерше Анне Алхим. А все из-за ее странной реакции на украинский язык - девушка сильно опозорилась, и это не осталось без внимания.
Что именно сказал главный герой "Холостяка-13" и как на это отреагировала Алхим - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).
На днях Анна Алхим снова влипла в языковой скандал - и на этот раз отгребает не только от подписчиков.
На одном из ивентов ведущий попросил ее спеть что-то на украинском, но вместо реакции - только закатившиеся глаза.
Ожидаемо, сеть это возмутило. Блогер Елена Мандзюк вообще не сдержалась и просто послала Анну на три буквы. А теперь свое мнение высказал и Александр Терен.
Кстати, Алхим и после этого не сдалась: продолжает настаивать, что "быть украинцем - это не про язык", и, несмотря на все, спокойно постит в stories российскую музыку и смотрит контент страны-агрессора.
Терен молчать не стал. Он не впервые поднимает тему языка, и в соцсетях, и на различных событиях.
Ветерана реально бесит и шокирует одно - сколько украинцев до сих пор следят за Алхим и поддерживают ее. Ее контент он вообще назвал дегенеративным.
"Меня удивляет и ужасает количество людей, которые потребляют этот дегенеративный контент. Очень обидно, что украинское в моде, когда это модно и выгодно. Существуют люди, которые просто разрушают украинское пространство, разрушают все украинское, что было. Дер*мо откровенное. Я шокирован тем количеством людей, которые это смотрят, и которые это потребляют", - сказал Саша.
А еще он выложил сторис, где прямо показал: Алхим не просто говорит по-русски - она еще и слушает песни всяких путинистов, типа рэпера Тимати.
Александр не сдерживал эмоций - говорит, что ему больно смотреть на то, как белорусы, которые пришли защищать Украину, смогли заговорить на украинском, а некоторые наши так и не смогли.
Вспомнил ветеран и старые высказывания Алхим о Путине - она же когда-то умудрилась еще и нахваливать диктатора. И это не учитывая тот факт, что продолжает пиарить российские сериалы, например тот самый "Слово пацана".
Алхим заявила, мол, на нее набросились какие-то "украиноязычные боты". Сказала, что украинский она, вообще-то, знает, и песни наши ей нравятся. Но вот говорить дальше будет на русском, потому что, как она говорит, это ее "сознательный выбор".
"Я уже получила миллион угроз. Однако скажу, что я могу свободно общаться на украинском там, где надо. И если со мной общаются на украинском, то я тоже на нем отвечаю. Я знаю украинские песни и люблю их. Но мой сознательный выбор - не переходить на украинский. Я буду слушать ту музыку, которая мне нравится и я никоим образом не нарушаю закон. Потому что все, что вы навязываете - не мое, а ваше. Тот, кому не нравится, проходит мимо", - ответила блогерша.
Алхим "получила" не только от Терена. Ветеран и активист Олег Симороз тоже не стал молчать - резко высказался о ней.
Его возмутило, что блогерша пиарит артистов, которые открыто поддерживают Путина и войну против Украины.
А тех, кто до сих пор стоит на стороне блогера, Симороз назвал или врагами, или просто "тупыми и беспринципными людьми".
"Не думал, что в 2025 году, на четвертом году полномасштабной войны России против нашей Украины, я должен что-то писать о недопустимости толерирования россиян. Те, кто читают и лайкают это создание за "прикольные маты" и байки про "успешный успех", ну мне вас искренне жаль, это называется умственная неполноценность и банально безвкусица", - сказал Симороз.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram Александра Терена, Анны Алхим, Олега Симороза.