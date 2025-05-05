"Дер*мо откровенное". Терен "прошелся" по Алхим из-за ее пренебрежения к украинскому языку

Ветеран войны Александр "Терен" Будько резко "проехался" по скандальной блогерше Анне Алхим. А все из-за ее странной реакции на украинский язык - девушка сильно опозорилась, и это не осталось без внимания.

Что именно сказал главный герой "Холостяка-13" и как на это отреагировала Алхим - узнайте в материале на РБК-Украина (проект Styler).

На днях Анна Алхим снова влипла в языковой скандал - и на этот раз отгребает не только от подписчиков.

На одном из ивентов ведущий попросил ее спеть что-то на украинском, но вместо реакции - только закатившиеся глаза.

Ожидаемо, сеть это возмутило. Блогер Елена Мандзюк вообще не сдержалась и просто послала Анну на три буквы. А теперь свое мнение высказал и Александр Терен.

Кстати, Алхим и после этого не сдалась: продолжает настаивать, что "быть украинцем - это не про язык", и, несмотря на все, спокойно постит в stories российскую музыку и смотрит контент страны-агрессора.

Терен молчать не стал. Он не впервые поднимает тему языка, и в соцсетях, и на различных событиях.

Ветерана реально бесит и шокирует одно - сколько украинцев до сих пор следят за Алхим и поддерживают ее. Ее контент он вообще назвал дегенеративным.

"Меня удивляет и ужасает количество людей, которые потребляют этот дегенеративный контент. Очень обидно, что украинское в моде, когда это модно и выгодно. Существуют люди, которые просто разрушают украинское пространство, разрушают все украинское, что было. Дер*мо откровенное. Я шокирован тем количеством людей, которые это смотрят, и которые это потребляют", - сказал Саша.

А еще он выложил сторис, где прямо показал: Алхим не просто говорит по-русски - она еще и слушает песни всяких путинистов, типа рэпера Тимати. Александр Терен раскритиковал Анну Алхим (скриншот)

Александр не сдерживал эмоций - говорит, что ему больно смотреть на то, как белорусы, которые пришли защищать Украину, смогли заговорить на украинском, а некоторые наши так и не смогли.

Вспомнил ветеран и старые высказывания Алхим о Путине - она же когда-то умудрилась еще и нахваливать диктатора. И это не учитывая тот факт, что продолжает пиарить российские сериалы, например тот самый "Слово пацана". Александр Терен раскритиковал Анну Алхим (скриншот)

Анна Алхим ответила

Алхим заявила, мол, на нее набросились какие-то "украиноязычные боты". Сказала, что украинский она, вообще-то, знает, и песни наши ей нравятся. Но вот говорить дальше будет на русском, потому что, как она говорит, это ее "сознательный выбор". Анна Алхим (скриншот)

"Я уже получила миллион угроз. Однако скажу, что я могу свободно общаться на украинском там, где надо. И если со мной общаются на украинском, то я тоже на нем отвечаю. Я знаю украинские песни и люблю их. Но мой сознательный выбор - не переходить на украинский. Я буду слушать ту музыку, которая мне нравится и я никоим образом не нарушаю закон. Потому что все, что вы навязываете - не мое, а ваше. Тот, кому не нравится, проходит мимо", - ответила блогерша.

От кого еще досталось Алхим

Алхим "получила" не только от Терена. Ветеран и активист Олег Симороз тоже не стал молчать - резко высказался о ней.

Его возмутило, что блогерша пиарит артистов, которые открыто поддерживают Путина и войну против Украины.

А тех, кто до сих пор стоит на стороне блогера, Симороз назвал или врагами, или просто "тупыми и беспринципными людьми". Олег Симороз раскритиковал Анну Алхим (скриншот)

"Не думал, что в 2025 году, на четвертом году полномасштабной войны России против нашей Украины, я должен что-то писать о недопустимости толерирования россиян. Те, кто читают и лайкают это создание за "прикольные маты" и байки про "успешный успех", ну мне вас искренне жаль, это называется умственная неполноценность и банально безвкусица", - сказал Симороз.