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Квиткова впервые прокомментировала решение суда по ДТП, в котором ее признали виновной

Даша Цветкова (фото: instagram.com/kvittkova)
Автор: Иванна Пашкевич

Блогерша-миллионница Даша Квиткова, которую на днях признали виновной в масштабном ДТП, в которое она попала в августе этого года, заявила, что готова нести ответственность согласно закону.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды соцсетей.

Даша Квиткова отреагировала на решение суда по ДТП

Напомним, о решении суда стало известно из источников, присутствовавших на заседании.

Эту информацию сообщил блоггер Богдан Беспалов изданию OBOZREVATEL.

Отмечалось, что права у Квитковой не забирали, однако она должна заплатить немалую компенсацию пострадавшим в ДТП.

Комментируя решение суда, знаменитость заявила, что ей важно было решать этот вопрос по закону.

Даша Квиткова отреагировала на решение суда (фото: instagram.com/kvittkova)

"Друзья, вижу все ваши сообщения о решении суда и благодарю вас за поддержку. Для меня было важно решать все согласно закону и я полностью несу ответственность перед законом", - обратилась к фолловеров Даша.

Напомним, инфлюэнсер попала в ДТП 27 августа. В аварии столкнулись три элитных автомобиля.

Место ДТП, в которое попала Даша Квиткова (фото: Киев Оперативный)

По словам Квитковой, все участники чувствовали себя хорошо, кроме пассажирки одного из авто.

Женщина настаивала на выплате денежной компенсации из-за возможного ушиба руки.

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ДТПДаша Квитковазвезды шоу-бизнеса