Квест "як обійти заборони": Степанова обурило ставлення українців до карантину

Посилення карантину в Україні з 8 січня не є локдауном, оскільки бізнес і ряд інших процесів в країні не були зупинені. Водночас суспільство нерідко намагається обійти встановлені правила і критикує введені обмеження.

Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов на брифінгу 9 січня.

Чиновник наголошує, що європейські країни зараз "масово закриваються саме на локдаун", із суворими обмеженнями, які "не дозволяють навіть вийти з дому без попереднього запису".

При цьому тільки в Україні карантинні обмеження сприймаються "деякими так званими експертами, політичними діячами, деякими верствами населення як квест під назвою "обійти заборони", каже Степанов.

"В жодній європейській країні ще не було такої лояльності з боку влади та водночас такої зневаги і неповаги до встановлених обмежень", - обурюється глава МОЗ.

Також Степанов прокоментував критику в суспільстві запроваджених заборон, зокрема щодо "табу" на продаж в магазинах певних категорій товарів.

Міністр зазначив, що в інших країнах, на відміну від України, громадяни так активно не обговорюють доцільність дій влади під час пандемії.

Чиновник запевнив, що введені карантинні обмеження не були вигадані ані президентом, ані прем'єром або міністром охорони здоров'я "просто тому, що ми так захотіли". Так, застосовувані в Україні норми були розроблені з урахуванням думки провідних вітчизняних епідеміологів та інфекціоністів, а також "спираючись на міжнародний досвід".

Степанов пояснив, що заборони на реалізацію деяких продуктів в супермаркетах мають наступну логіку: у магазинах через "запрещенку", яку не можна купити, просто буде менше відвідувачів, і, відповідно, знизиться ризик їх зараження.

Відео: Степанов зробив заяву про жорсткий карантин і пояснив заборони

Раніше повідомлялося, що глава МОЗ Максим Степанов дав пораду, де купити сигарети при локдауні.

Також ми писали про те, що українцям пояснили, як купувати "запрещенку" в супермаркетах.