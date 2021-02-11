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Квашена капуста може бути дуже небезпечною: дієтологи повідомили, кому її не можна їсти

Автор: Анна Шиканова

Квашена капуста вважається дуже корисним продуктом, особливо взимку. У ній міститься багато поживних речовин і вітамінів – С, групи В, калій, кальцій, цинк, селен, залізо, йод, фосфор і натрій. Дієтологи стверджують, що квашена капуста корисна не для всіх людей і деяким її потрібно їсти обережно або зовсім виключити з раціону.

Про те, кому квашену капусту потрібно вживати з обмеженнями, а кому і зовсім виключити з раціону, розповіла ендокринолог-дієтолог Тетяна Бочарова в коментарі для РИА Новости.

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Така капуста дуже небезпечна для людей з гіпертонією і хворобами сольового обміну. У квашеній капусті багато солі й це може викликати набряки та підвищення артеріального тиску.

Повністю виключити квашену капусту потрібно при хворобах кишківника, особливо при ентероколіті. Клітковина може стати причиною здуття живота, метеоризму, і навіть викликати загострення. Також вона небезпечна при панкреатиті (запаленні підшлункової залози). Для таких людей капуста в сирому вигляді заборонена, а от у вареному або тушкованому вигляді – можна, але не більше 100 г на день.

Крім того, лікар не рекомендує квашену капусту тим, хто переніс операцію на шлунково-кишковому тракті й маленьким дітям до двох років, через те, що грубі волокна роблять таке блюдо важким і погано перетравлюється.

Фахівець зазначила, що навіть здоровим людям не варто зловживати квашену капусту і є також і інші продукти. А ось годуючим мамам варто утриматися від будь-яких солінь.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що лікарі назвали молочні продукти, які уповільнюють старіння.

А також розповідали про те, кому може сильно нашкодити родзинки.

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