Квашена капуста може бути дуже небезпечною: дієтологи повідомили, кому її не можна їсти

Така капуста дуже небезпечна для людей з гіпертонією і хворобами сольового обміну. У квашеній капусті багато солі й це може викликати набряки та підвищення артеріального тиску.

Повністю виключити квашену капусту потрібно при хворобах кишківника, особливо при ентероколіті. Клітковина може стати причиною здуття живота, метеоризму, і навіть викликати загострення. Також вона небезпечна при панкреатиті (запаленні підшлункової залози). Для таких людей капуста в сирому вигляді заборонена, а от у вареному або тушкованому вигляді – можна, але не більше 100 г на день.

Крім того, лікар не рекомендує квашену капусту тим, хто переніс операцію на шлунково-кишковому тракті й маленьким дітям до двох років, через те, що грубі волокна роблять таке блюдо важким і погано перетравлюється.

Фахівець зазначила, що навіть здоровим людям не варто зловживати квашену капусту і є також і інші продукти. А ось годуючим мамам варто утриматися від будь-яких солінь.