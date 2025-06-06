Квас или компот? Диетологи назвали лучший напиток для утоления жажды летом

Почему обычная вода - это основа, но не всегда достаточно?

Прежде всего, следует отметить, что обычная чистая вода является незаменимым средством для поддержания водного баланса организма. Она не содержит калорий, сахара или добавок, и ее следует пить в достаточном количестве в течение дня, особенно в жару. Однако, иногда организму нужно больше, чем просто вода, особенно если вы активно двигаетесь, потеете или просто хотите чего-то более вкусного и питательного. Тогда на сцену выходят квас и компот.

Что известно о квасе

Квас - это ферментированный напиток, который готовится на основе ржаного хлеба (или солода), воды, сахара и дрожжей (или закваски). Его освежающий вкус и легкая кислинка делают его идеальным для жаркого дня.

Благодаря процессу ферментации, квас содержит полезные бактерии, способствующие улучшению микрофлоры кишечника и укреплению иммунитета. Это особенно ценно, поскольку здоровый кишечник является залогом общего благополучия. В квасе есть витамины группы В, которые важны для энергетического обмена и нервной системы.

Органические кислоты придают квасу характерный вкус и способствуют лучшему пищеварению. Легкая кислинка и освежающий эффект действительно хорошо справляются с жаждой, а домашний квас содержит очень низкий процент алкоголя, что является естественным результатом ферментации.

Однако, основная проблема современного кваса, особенно купленного в магазине, - это высокое содержание сахара. Некоторые виды кваса могут содержать столько же сахара, сколько сладкая газировка, что может привести к набору веса и другим негативным последствиям. Промышленный квас часто содержит консерванты, искусственные ароматизаторы и красители. Из-за сахара квас может быть достаточно калорийным, а для людей с чувствительным желудком газированные напитки могут вызвать дискомфорт.

Если вы выбираете квас, отдавайте предпочтение домашнему варианту, где вы контролируете количество сахара. Если покупаете, внимательно читайте этикетку и выбирайте продукты с минимальным содержанием сахара и без искусственных добавок. Употребляйте его умеренно.

Полезно ли пить компот?

Компот - это напиток, который готовится из фруктов или ягод, воды и сахара путем варки. Его разнообразие зависит от сезона и предпочтений.

Фрукты и ягоды, из которых готовится компот, являются источником витаминов (особенно С, если не переваривать), минералов и антиоксидантов. Если компот не процеживать, а употреблять с ягодами или фруктами, вы получаете дополнительную порцию клетчатки, которая полезна для пищеварения. Компот, приготовленный дома, имеет чистый фруктовый вкус без искусственных добавок и хорошо увлажняет организм, являясь приятной альтернативой воде.

Тем не менее, как и квас, компот часто содержит значительное количество сахара, и может быть довольно калорийным. Длительная варка может разрушать некоторые термочувствительные витамины. Чтобы этого избежать, лучше заваривать фрукты кипятком и давать настояться, или варить очень коротко.

Лучший вариант по мнению диетологов - это домашний компот с минимальным количеством сахара или вообще без него (если фрукты достаточно сладкие). Можно использовать стевию или небольшое количество меда (добавлять в уже охлажденный напиток).

Так что оба напитка могут быть полезными, еслиприготовлены правильно (дома, с минимумом сахара) и употребляются умеренно.

Не забывайте, что чрезмерное потребление сладких напитков (даже "домашних" с сахаром) может не только привести к набору веса, но и, парадоксально, усилить чувство жажды, поскольку организм требует больше жидкости для переработки сахара.