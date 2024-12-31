"Квартал 95" разозлил сеть "шуткой" о погибшей Ирине Фарион. Что известно о скандале

"95 Квартал" в очередной раз оскандалился

Так, в эфире протранслировали выпуск шоу, где оставили шутку о языковеде Ирине Фарион. По сюжету герои шутят об Арестовиче и Фарион, продолжая высмеивать последнюю даже после ее трагической гибели.

скриншот из эфира

На такой поступок со стороны "кварталовцев" уже отреагировала дочь общественного деятеля София Семчишин. В своих соцсетях она написала эмоциональный пост, где отметила, что представители данной развлекательной программы "не заслуживают ни уважения к себе, ни человеческого отношения".

"Квартал 95!" Вы просто животные! Вы не заслуживаете ни уважения ни человеческого отношения! Ирину Дмитриевну Фарион убили за украинский язык, за украинскую позицию! Издевательства над погибшими украинцами вам не простят! Я жду еще реакций!" - написала Семчишин.

Реакция дочери Ирины Фарион (фото: instagram.com/sofiyasemchyshyn)

Также о скандале высказался и офицер батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, член партии "Свобода" Андрей Ильенко. В Facebook он обнародовал публикацию с требованием удалить видео.

"Студия "Квартал 95", вам очень весело и смешно, но ваша "шутка" об убитой бесстрашной и беззащитной женщине Ирине Фарион - отвратительна. Извинитесь перед ее дочерью Софией, вдовой воина, и удалите эту гадость", - заявил мужчина на своей странице.

Реакция Андрея Ильенко (фото: facebook)

Реакция "95 Квартала"

Представители проекта пока никаким образом не отреагировали на скандал. Однако в своих соцсетях они продолжают публиковать анонсы относительно свежего новогоднего выпуска, который собираются показать сегодня вечером.

Реакция сети

Тем временем в комментариях под публикацией Семчишин и Ильенко юзеры продолжают выражать возмущение по поводу случившегося. Вот некоторые их реакции:

"Извинений мало, они не будут искренними. Дорогие украинцы, считаю, чтобы на каждой странице должен быть протест из-за этого дна, которое демонстрирует "Квартал". Думаю, дорогая София, надо подавать в суд за это надругательство, потому что это кодло, которое привыкло высмеивать украинцев и издеваться над памятью, и дальше будет продолжать свое дело"

"Это трагедия для всех сознательных украинцев. Как такое можно показывать? Это в голове не укладывается"

"Очередное дно пробито"

"Грустно и стыдно"

"Ирина Дмитриевна - это страх страшный для таких, потому что она была одна. Если бы таких, как она, было намного больше, то все было бы иначе"

"Какими надо быть, чтобы смеяться над смертью человека? Не стоят мизинца нашей величественной Ирины Фарион"

"Им самим от себя не противно?"

"Это низко!"

"Как так можно? Очень жаль, что они до сих пор этого не понимают"

"Еще и портрет Ирины Дмитриевны поставили! Пусть объясняют свое поведение"

Ирина Фарион (Getty Images)

Другие шутки "Квартала" о Фарион

К слову, это уже не первый раз "кварталовцы" "шутят" о языковеде. В прошлом звезда "Вечернего Квартала" Ирина Сопонару пародировала языковую активистку.

"Приветствую! По поводу новогоднего "Вечернего Квартала" на телеканале "1+1 Украина": ни в коем случае их не "смотрите", а исключительно "дивіться". В эту новогоднюю ночь я буду там лично присутствовать, чтобы контролировать речь этих, прости Господи, комедиантов", - говорила актриса, появившись на экране в образе Фарион.

Сопонару в образе Фарион (скриншот)

Что известно о гибели Ирины Фарион

Языковеда убили 19 июля этого года. Трагедия произошла в 19:30 во Львове на улице Томаша Масарика. Неизвестный ранил женщину в голову, после чего ее доправили в больницу. В 23:30 по местному времени она умерла. Было возбуждено уголовное дело, и следователи не исключают "российский след" в трагедии.