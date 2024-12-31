"Квартал 95" разозлил сеть "шуткой" о погибшей Ирине Фарион. Что известно о скандале

"95 Квартал" показал в эфире повтор прошлогоднего новогоднего выпуска, в котором отметился "шуткой" о погибшей Ирине Фарион.
РБК-Украина (проект Styler) пишет подробнее, что известно о скандале.
Так, в эфире протранслировали выпуск шоу, где оставили шутку о языковеде Ирине Фарион. По сюжету герои шутят об Арестовиче и Фарион, продолжая высмеивать последнюю даже после ее трагической гибели.
На такой поступок со стороны "кварталовцев" уже отреагировала дочь общественного деятеля София Семчишин. В своих соцсетях она написала эмоциональный пост, где отметила, что представители данной развлекательной программы "не заслуживают ни уважения к себе, ни человеческого отношения".
"Квартал 95!" Вы просто животные! Вы не заслуживаете ни уважения ни человеческого отношения! Ирину Дмитриевну Фарион убили за украинский язык, за украинскую позицию! Издевательства над погибшими украинцами вам не простят! Я жду еще реакций!" - написала Семчишин.
Также о скандале высказался и офицер батальона "Свобода" 4 бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины, член партии "Свобода" Андрей Ильенко. В Facebook он обнародовал публикацию с требованием удалить видео.
"Студия "Квартал 95", вам очень весело и смешно, но ваша "шутка" об убитой бесстрашной и беззащитной женщине Ирине Фарион - отвратительна. Извинитесь перед ее дочерью Софией, вдовой воина, и удалите эту гадость", - заявил мужчина на своей странице.
Представители проекта пока никаким образом не отреагировали на скандал. Однако в своих соцсетях они продолжают публиковать анонсы относительно свежего новогоднего выпуска, который собираются показать сегодня вечером.
Тем временем в комментариях под публикацией Семчишин и Ильенко юзеры продолжают выражать возмущение по поводу случившегося. Вот некоторые их реакции:
К слову, это уже не первый раз "кварталовцы" "шутят" о языковеде. В прошлом звезда "Вечернего Квартала" Ирина Сопонару пародировала языковую активистку.
"Приветствую! По поводу новогоднего "Вечернего Квартала" на телеканале "1+1 Украина": ни в коем случае их не "смотрите", а исключительно "дивіться". В эту новогоднюю ночь я буду там лично присутствовать, чтобы контролировать речь этих, прости Господи, комедиантов", - говорила актриса, появившись на экране в образе Фарион.
Языковеда убили 19 июля этого года. Трагедия произошла в 19:30 во Львове на улице Томаша Масарика. Неизвестный ранил женщину в голову, после чего ее доправили в больницу. В 23:30 по местному времени она умерла. Было возбуждено уголовное дело, и следователи не исключают "российский след" в трагедии.
Ранее актер Богдан Бенюк высказывался об убийстве Фарион.
Вспомните, как украинские звезды реагировали на убийство Фарион.
Для написания материала были использованы источники: ролик с Facebook-страницы "Говорить великий Львів", публикации Семчишин и Ильенко, видео "Вечернего Квартала", где упоминается пародия Сопонара на Фарион, информация о гибели языковеда из Википедии.