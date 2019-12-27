Шматок металу відлетів від мосту і врізався в авто: відео і деталі НП у Києві

ДТП у Києві на Північному мосту (колаж: РБК-Україна, фото: Інформатор)

В Києві сталася аварія через НП на Північному мосту

У Києві трапилася ДТП на Північному (Московському) мосту ввечері 26 грудня. Аварія сталася через відрив пластини деформаційного шва від опори мосту. Металева пластина влетіла в передню частину мікроавтобуса Ford Transit.

Автомобіль рухався в напрямку проспекту Степана Бандери, але від удару його розвернуло. НП сталася близько 20:30, на щастя, обійшлося без жертв, пише Інформатор.

Правоохоронці встановили, що авто рухалося з допустимою швидкістю, і безпосередньою причиною аварії став саме відрив металевої пластини, яка протаранила мікроавтобус.

ДТП в Києві на Північному мосту (фото: Інформатор)

Через удар водій втратив керування, авто розвернуло і відкинуло на відбійник в десятках метрів від деформаційного шва. У момент ДТП лише дивом вдалося уникнути зіткнення з автобусом.

В Киеве на Северном мосту оторвался шов и влетел в Ford Опубліковано Информатор Киев Четвер, 26 грудня 2019 р.

ДТП в Києві на Північному мосту (відео: Інформатор)

Раніше повідомлялося, що один з головних і найстаріших мостів Києва - міст Патона, знаходиться у вкрай аварійному стані. Міст іржавіє, покриття просідає, деякі експерти вважають, що він може зруйнуватися у будь-який момент.