Куриная печень с яблоками: рецепт полезного блюда из Берлина

Что нужно для печени с яблоками

Чтобы приготовить это питательное и полезное блюдо с яблоками, нужны следующие продукты:

куриная печень - 500 г;

яблоки (желательно сорт Симиренко) - 2 шт.;

лук (большой) - 1 шт.;

сливочное масло - 30 г;

мука - 2 ст. л.;

сахар - 1,5 ст. л.;

лимон - 2 кружочка;

соль - по вкусу;

перец - по вкусу;

паприка - по вкусу;

растительное масло - для жарки.

Как готовить печень с яблоками по немецкому рецепту

Подготовьте продукты к приготовлению - очистьте лук от кожуры и нарежьте его на толстые кружочки. Яблоки помойте и также нарежьте на кружочки, предварительно удалив серединку с семенами.

Или же для упрощения приготовления можно нарезать яблоки на толстые ломтики. Для этого рецепта яблоки необходимо будет карамелизовать в сахаре, с добавлением сливочного масла.

Печень при необходимости промойте, удалите лишние жилки - и нарежьте на небольшие кусочки. После этого печень нужно запанировать в муке.

Чтобы сделать это быстро, переложите печень в чистый пакет, всыпьте муку, соль, перец и паприку.

Завяжите пакет, оставив в нем воздух, и, держа его за ручки, немного покрутите и подбросьте, чтобы печень равномерно покрылась смесью сухих ингредиентов.

Для обжарки печени в одной сковороде разогрейте растительное масло, а в это время на другой карамелизуйте яблоки. Приготовление каждого ингредиента отдельно сохраняет их текстуру.

Чтобы приготовить карамель, сначала слегка подогрейте сливочное масло, чтобы оно было более мягким.

Всыпьте сахар в сковороду, добавьте размягченное масло, не перемешивая ингредиенты. После того как масло немного растает, на другую сковороду переложите печень, чтобы готовить все одновременно.

Для того чтобы создать лучшую корочку на печени, перед тем как выкладывать ее на сковороду, положите в масло лимонные ломтики на несколько секунд, осторожно подвигая их ложкой, чтобы масло стало насыщенным лимонным соком.

Оставив лимон в сковороде, разложите между ломтиками кусочки печени в один слой, чтобы она не тушилась, а жарилась. В масло с сахаром, которое превращается в карамель, всыпьте ломтики яблок.

Обжарьте печень до коричневой корочки - примерно в течение 2 минут с каждой стороны. По желанию, если вы умеете делать фламбе, в печенку можно влить 2 ст. л. коньяка и поджечь его, сняв на это время сковороду с плиты.

В то же время лучше избежать этого шага, если не уверены - он незначительно повлияет на общий вкус блюда. Размягченные карамелизированные яблоки переложите в сковороду в готовую печенку.

Налейте немного масла в сковороду, где карамелизовались яблоки, всыпьте лук и обжарьте до прозрачности - и украсьте ним готовое блюдо.