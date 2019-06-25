Курсанти МВС підстрілили підлітка під Дніпром: всі деталі і фото

Курсанти Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ поранили 15-річного підлітка на полігоні під час стрільбищ. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

Інцидент трапився 24 червня близько 11:00 на навчально-тренувальному полігоні у селі Партизанське Дніпропетровській області.

Студенти 1 курсу виконували навчальні стрільби з автоматичної зброї і підліток 2004 року народження опинився на лінії вогню. Хлопець отримав поранення в область правого стегна.

Курсанти МВС поранили підлітка на полігоні під Дніпром (фото: dbr.gov.ua)

Підлітка доставили в дитячу обласну клінічну лікарню, де його прооперували. Медики вилучили кулю, кістка не пошкоджена. Наразі життю хлопця нічого не загрожує.

На місці пригоди працювали слідчі Державного бюро розслідувань, які з'ясовують, яким чином потерпілий опинився на лінії вогню.

ДБР розслідує справу по факту недбалості службових осіб Держуніверситету МВС під час організації стрільб. У разі доведення провини їм загрожує до трьох років обмеження волі із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на такий самий строк.

Курсанти МВС поранили підлітка на полігоні під Дніпром (фото: dbr.gov.ua)

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