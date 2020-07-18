Курс долара в Україні зміниться після призначення нового глави НБУ: прогноз експерта

Курс долара в Україні (ілюстративне фото: canva.com)

На курс долара в Україні може вплинути призначення нового голови Нацбанку України

Курс долара в Україні зміниться після призначення нового голови НБУ, але тільки в короткостроковій перспективі. При цьому зміни не будуть характеризуватися різкими коливаннями курсу. Таку думку висловив економіст, координатор експертної платформи Нацбанку Андрій Блінов.

Експерт підкреслив, що новий глава НБУ раніше зробив дві гучні заяви: першу - на профільному фінансово-банківському комітеті у парламенті, другу - з трибуни Верховної Ради перед голосуванням.

"Там було чітко зазначено два меседжі, які всі вітають. Перше - він сказав, що Національний банк буде незалежним, буде дотримуватися того, що записано в 6 статті закону про НБУ, про стабільність грошей. Тобто насамперед - стабільна цінова ситуація. Він сказав, що інфляційне трактування у нього не викликає сумнівів і в цілому ця політика продовжиться... Другий момент - безумовно, Національний банк та українська фінансова влада буде працювати з міжнародними фінансовими організаціями. Це є одним з пріоритетів в умовах високого дефіциту бюджету і високого боргового тиску", - розповів економіст в ефірі телеканалу "Україна 24".

Також фахівець висловив думку, що існує необхідність змінити прогнозований курс долара на 2020 рік. На його думку, "вийти на середній за рік рівень 29,5 грн за долар - точно нереально".

"Поточна ситуація така, що у нас дуже близька до балансу - рівень попиту і пропозиції на ринку. Є трошки волатильність, яка пов'язана з призначенням нового голови НБУ і відставкою старого. У короткій перспективі великих коливань точно не буде", - додав експерт.

Нагадаємо, що раніше гривня опустилася в списку найдешевших валют світу.

Також РБК-Україна повідомляло, що 17-го липня курс долара продовжив зростання на міжбанку.