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Курс долара перевалить за 30 гривень: експерт назвав дату

Субота 01 серпня 2020 17:05
Курс долара перевалить за 30 гривень: експерт назвав дату
Курс долара перевалить за 30 гривень (ілюстративне фото: canva.com)

Курс долара в Україні не підніметься вище 30 гривень до місцевих виборів

Курс долара не повинен подолати планку в 30 гривень. Принаймні до місцевих виборів вартість американської валюти буде перебувати в коридорі від 27 до 29 гривень. Про це розповів ексміністр економіки Тимофій Мілованов. На його думку, долар швидко "рости" не буде.

Як розповів ексміністр економіки, курс долара в Україні не досягне позначки 30 грн/дол як мінімум до місцевих виборів.

"Коли президент запитав, чи буде курс по 30 грн/дол., я сказав, що навіть якщо сильно постаратися, може - 29... а на 30 грн/дол. швидко ми не вийдемо", - сказав Мілованов в ефірі телеканалу "Україна 24".

Колишній чиновник вважає, що зараз Національний банк України і його новий глава роблять все, щоб заспокоїти ринки й стабілізувати курс долара і євро. На думку Мілованова, державний регулятор хоче зберегти контроль над ситуацією, проте є труднощі.

"Тобто ми бачимо, що перші кадрові зміни відбуваються не з тими особистостями, які відомі. Наприклад, не Дмитро Сологуб або Катерина Рожкова пишуть заяву про звільнення, а заступник голови правління Холод. Так само змінюється керівництво комунікацій або юристи, тобто непублічні дії - спокійні дії по збереженню контролю. Це означає, що політика НБУ буде такою, що зараз буде утримуватися долар, і інфляція буде низькою, як мінімум до місцевих виборів", - заявив Мілованов.

Нагадаємо, що раніше експерти дали прогноз курсу долара на початок серпня 2020. Фахівці відзначають, що на валютний ринок продовжує тиснути ліквідність, яка була отримана від погашення гривневих облігацій, а також те, що експортери притримують валюту. Це вплине на курс долара.

Також ми писали, що експерти допускають можливість підвищення курсу долара до 50 гривень.

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