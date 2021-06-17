RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Популярний серед українців курорт пішов під воду: з'явилося відео

Автор: Тетяна Самарук

У Кирилівці Запорізької області внаслідок дощів утворився потоп. Вода затопила більшість вулиць селища.

Про це пише РІА "Мелітополь".

Так, 17 червня, у селищі пройшла злива з грозою і сильним вітром. Окрім того, в регіоні останніми днями вирує циклон, і в акваторії Чорного моря розігрався шторм. Як наслідок морська вода захопила прибережну зону.

Наразі у Кирилівці на Федотовій косі затоплені пляжі та підтоплені бази відпочинку. Вода сягає по щиколотку, і вона продовжує прибувати.

У коментарях користувачі пишуть, що вражені від неочікуваних погодних умов. Також зазначають, що минулого року теж таке відбувалось на курорті.

  • Так все ж пишуть, що погодка, супер. Приїжджайте до нас
  • Не вірю, тільки що дивився в камери онлайн Кирилівки там погода нормальна
  • Знайоме за минулий рік. Мабуть, цей рік не виняток по погоді
  • Минулого року те саме було, але в липні.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, злива в Україні буде у більшості областей, крім західних. В Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях будуть сильні дощі.

Раніше ми повідомляли, що вночі злива затопила вулиці окупованої Керчі.

Також, протягом минулого тижня по Україні йшли дощі з грозами. Через негоду були затоплені будинки та дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.

Читайте РБК-Україна в Google News
повіньливень