Популярний серед українців курорт пішов під воду: з'явилося відео

У Кирилівці Запорізької області внаслідок дощів утворився потоп. Вода затопила більшість вулиць селища.
Про це пише РІА "Мелітополь".
Так, 17 червня, у селищі пройшла злива з грозою і сильним вітром. Окрім того, в регіоні останніми днями вирує циклон, і в акваторії Чорного моря розігрався шторм. Як наслідок морська вода захопила прибережну зону.
Наразі у Кирилівці на Федотовій косі затоплені пляжі та підтоплені бази відпочинку. Вода сягає по щиколотку, і вона продовжує прибувати.
У коментарях користувачі пишуть, що вражені від неочікуваних погодних умов. Також зазначають, що минулого року теж таке відбувалось на курорті.
Як повідомили у пресслужбі ДСНС, злива в Україні буде у більшості областей, крім західних. В Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях будуть сильні дощі.
Раніше ми повідомляли, що вночі злива затопила вулиці окупованої Керчі.
Також, протягом минулого тижня по Україні йшли дощі з грозами. Через негоду були затоплені будинки та дороги. У деяких містах випав величезний град, а в Дніпрі бачили смерч.