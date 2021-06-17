Популярний серед українців курорт пішов під воду: з'явилося відео

Так, 17 червня, у селищі пройшла злива з грозою і сильним вітром. Окрім того, в регіоні останніми днями вирує циклон, і в акваторії Чорного моря розігрався шторм. Як наслідок морська вода захопила прибережну зону.

Наразі у Кирилівці на Федотовій косі затоплені пляжі та підтоплені бази відпочинку. Вода сягає по щиколотку, і вона продовжує прибувати.

У коментарях користувачі пишуть, що вражені від неочікуваних погодних умов. Також зазначають, що минулого року теж таке відбувалось на курорті.

Так все ж пишуть, що погодка, супер. Приїжджайте до нас

Не вірю, тільки що дивився в камери онлайн Кирилівки там погода нормальна

Знайоме за минулий рік. Мабуть, цей рік не виняток по погоді

Минулого року те саме було, але в липні.

Як повідомили у пресслужбі ДСНС, злива в Україні буде у більшості областей, крім західних. В Херсонській, Запорізькій та Донецькій областях будуть сильні дощі.