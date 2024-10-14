Курица или индейка? Диетолог рассказал, какое мясо действительно полезнее

Что полезнее курица или индейка?

И курица, и индейка известны своим высоким количеством нежирного белка, и они оба являются доступными вариантами для потребителей, заботящихся о своем здоровье. Но есть нюансы, когда дело доходит до пищевой ценности обеих птиц, и то, что лучше для вас, зависит от того, о какой части курицы или индейки мы говорим и как они готовятся.

Согласно базе данных питательных веществ USDA, 85 граммов вареной куриной грудки без кожи и костей содержат:

128 калорий

26 граммов белка

2,7 г жира (0,8 г насыщенного жира; 0,7 г полиненасыщенного жира)

88 миллиграммов холестерина

0 граммов углеводов

0 грамм клетчатки

0,39 миллиграмма железа

0,77 миллиграмма цинка

94 миллиграмма холина

Согласно базе данных питательных веществ USDA, 85 граммов вареной грудки индейки без кожи и костей содержат:

125 калорий

26 граммов белка

1,7 г жира (0,5 г насыщенного; 0,45 г полиненасыщенного)

68 миллиграммов холестерина

0 граммов углеводов

0 грамм клетчатки

0,6 миллиграмма железа

1,46 миллиграмма цинка

72 миллиграмма холина

Хотя обе птицы обеспечивают одинаковые питательные вещества, индейка без костей и кожи является совсем немного победителем.

Где больше всего холестерина?

Если вы следите за уровнем холестерина, лучше употреблять белое мясо любой птицы. А для тех людей, которые любят хрустящую кожуру индейки или курицы, знайте, что это добавит дополнительных калорий и примерно 4 дополнительных грамма жира. Отметим, что в курильщике и индейке одинаковый уровень холестерина - 109 мг в 85 граммах.

Где больше белка?

Если вы сравните темное мясо курицы и индейки, вы увидите, что индейка имеет небольшое преимущество (точнее, 3 грамма), когда речь идет о белке.

Обе птицы считаются отличными источниками белка, а также обеспечивают такие важные питательные вещества, как железо, цинк и селен, которые участвуют в поддержке нашей иммунной системы на пике.

Что легче усваивается?

Обе птицы в этом вопросе равны, когда речь идет о пищеварении. В отличие от красного мяса, большинство людей легко переваривают как индейку, так и курицу. Только имейте в виду, что жир в кожуре дольше переваривается.

И курица, и индейка - действительно отличный выбор для потребителей, заботящихся о своем здоровье, и оба продукта заслуживают места на вашей тарелке. Но если вы предпочитаете темное мясо и пытаетесь увеличить ежедневное потребление белка, то индейка опережает курицу. Кроме того, она содержит больше холина, питательного вещества, жизненно необходимого для здоровья мозга и памяти.