У кургані над українським "Стоунхенджем" знайшли останки сарматського воїна з тризною (відео)

У крайньому з могильників в центральній частині кургану були виявлені останки сарматського воїна. Також поруч з кістками чоловіка був спис, горщик і залишки тризни.

Це представник сарматської культури, яка датується 3 століттям до н.е. - 3 століттям н.е. Поховання знаходиться безпосередньо під вершиною кургану. Залишки відносяться до ранньої залізної епохи, що, як зазначили вчені, "трохи розбавляє весь наш комплекс сивої давнини".

Як розповіли археологи, покійний лежить головою на північ - північний схід. Цей воїн супроводжувався списом (залізне вістря списа), а в ногах був залишений глечик.

"При цьому складається враження, що стопи охоплювали цей глечик, тобто глечик був встановлений між стопами померлого", - кажуть вчені.

Крім цього в цьому сарматському похованні знаходилася невелика тризна - кістки тварини, які лежать за черепом похованого.

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