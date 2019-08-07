Як після Куренівської трагедії: з'явилися фото наслідків сходження селю під Одесою

Селевий потік під Одесою (колаж: РБК-Україна, фото: dumskaya.net)

Селевий потік зруйнував дачне селище неподалік Білгород-Дністровського

Величезний селевий потік, який накрив село Молога у Білгород-Дністровському районі Одеської області 4 серпня, став наслідком сильної зливи. Через опади прорвало насип в сусідньому селі Семенівка і величезний потік з води і бруду, понісся на Мологу, розташовану на березі Дністровського лиману. Фото і відео наслідків публікує видання Думська.

Найбільше дісталося дачному селищу Садове, що розташоване на краю села. Там через півтораметровий потік загинув 69-річний чоловік, колишній зварювальник, який приїхав відпочити на дачу.

Через три доби після сходу селю жителі Мологи продовжують відкопувати свої будинки. І називають дивом, що їм вдалося вистояти проти катаклізму.

Схема шляху селевого потоку (dumskaya.net)

Неподалік від дачного селища розташована природна низина, яка збирає воду і несе її в бік лиману. Але кілька років тому її перегородили насипом, на якому проклали дорогу. Однак природа взяла своє - насип разом з дорогою 4 серпня рушив в бік Садового.

Селевий потік під Одесою (фото: dumskaya.net)

Зараз на дорозі зяє величезна діра, близько тридцяти метрів в довжину, яку вирив потік води. Три труби, розташовані неподалік від місця прориву, не змогли забезпечити нормальний стік дощової води, яка накопичувалася, поки не прорвала греблю.

Селевий потік під Одесою (фото: dumskaya.net)

Дощ пішов о п'ятій годині вечора, а о сьомій почалася справжня злива.

Місцевий житель Олександр Бирка, будинок якого одним з перших прийняв на себе удар стихії, розповідає, що в один момент його дім виявився з усіх боків оточений водою. На городі озеро, а на вулиці річка - вибратися на автомобілі з пастки було немислимо.

Селевий потік під Одесою (фото: dumskaya.net)

Рука Олександра перебинтована - він порізався об край профнастилу, намагаючись втриматися за паркан.

"Це був найжахливіший день за все моє життя, за всі 33 роки", - згадує чоловік.

Селевий потік під Одесою (фото: dumskaya.net)

Ще одному дачникові, 83-річному чоловікові дивом вдалося вижити - дідусь встиг забратися на виноградну арку. Його зняли звідти онуки, яким довелося чекати, поки потік хоч трохи спаде, щоб забрати дідуся.

Селевий потік під Одесою (фото: dumskaya.net)

Крім того потік води зірвав з фундаменту один з будинків. Двоповерхову будову закинуло на припаркований поруч автомобіль. Городи, де ще кілька днів тому наливалися соком фрукти і овочі, тепер вкриті 40-сантиметровим шаром мулу.

Селевий потік під Одесою (відео: YouTube/Думська)

Також в Одеській області під час урагану на відео зняли величезний смерч, який неабияк налякав жителів регіону.

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