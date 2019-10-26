Купюра в 1000 грн: що можна було купити за ці гроші у 2000-х

25 жовтня в обіг ввели купюри, номіналом 1 000 гривень. До речі, останній раз номінальний ряд банкнот оновлювали 15 вересня 2006 року, коли в обіг пішли купюри номіналом 500 грн.

У Нацбанку йдеться про те, що за минулі 13 років доходи і зарплати українців зросли настільки істотно, що в гаманцях збирається дуже багато купюр.

У 2006 році середньомісячна зарплата становила близько 1000 гривень і розмінювалася двома банкнотами найвищого номіналу. Пізніше доходи українців почали зростати і зараз для отримання заробітної плати необхідно вже не менше 20 банкнот.

Продукти

У 2006 році один батон коштував 1,4 грн замість 11,5, а літр молока - 3,15 грн замість 25,3 грн. Кілограм свинини на той момент можна було купити за 28-30 грн, а яловичини - за 18-28 грн. У 2019 році яловичина коштує 130-150 грн за кг, а свинина - 105-145 грн. Так само справи йдуть і з іншими продуктами.

1000 гривень в Україні - що можна було купити 10 років тому

Бензин

Якщо в 2006 році вартість одного літра бензину А-95 була 5 грн, то зараз його середня ціна становить 29,04 грн/л. Співвідношення вартості бензину та скрапленого газу майже не змінилося. 13 років тому літр автогазу коштував 2,3 грн, а зараз його відпускають в середньому по 11,52 грн/л.

Залізничні квитки

Влітку 2006 року на кілька десятків відсотків зросли ціни на залізничні квитки. У підсумку купейне місце у нефірмовому поїзді Київ-Одеса подорожчало до 52,5 грн, Київ-Львів — до 49,55 грн. Відповідно на тисячу можна було 19 разів проїхатися в місто-порт і 20 разів у Львів. Зараз найдешевший купейний квиток до Одеси можна взяти за 363,95 грн, у Львів за 579,79 грн.

1000 гривень в Україні - що можна було купити 10 років тому

Опалення і газ

У 2006 році тариф на опалення за 1 кв. м житла був 1,6 грн. Зараз тарифи різняться і в обласних центрах коливаються в діапазоні від 14,36 грн до 52,8 грн. У Києві 35,6 - 38,5 грн за кв. м.

13 років тому один куб газу коштував 0,407 грн. Зараз "Нафтогаз" щомісяця оновлює ціни для населення без обліку ПДВ і витрат на транспорт. У жовтні 2019 року базова ціна склала 4,272 грн за куб. Після накруток у вигляді ПДВ і витрат на транспортування, ціни в регіонах знаходяться в діапазоні від 5,6 до 6,3 грн за куб. Розцінки "Київгазу" на жовтень - 5,6984 грн за куб.

1000 гривень в Україні - що можна було купити 10 років тому

Гаряча вода і электоэнергия

У 2006 році в Києві куб води коштував 3,72 грн. Зараз 90,5-97,8 грн в залежності від того, чи є в квартирі полотенцесушник чи ні.

На електроенергію 13 років тому тариф становив 24,36 коп/кВт, зараз 90 коп., якщо споживається обсяг до 100 кВт в місяць, і 1,68 грн, якщо більше - 100 кВт.

Зарплата

До речі, середня зарплата 13 років тому була еквівалентна 206 дол., а зараз складає близько 420 дол. Тут збільшення вже не таке суттєве - тільки вдвічі.