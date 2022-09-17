У Куп'янську показали в'язницю, де катували українців (жахливі фото)

З'явилися фото із в'язниці Куп'янська

"У деокупованому Куп'янську знайшли в'язницю, де катували місцевих. Це ще один доказ геноциду українців, яким так пишається вся Росія. Цього ніколи не зрозуміти і не пробачити", - написав над страшними знімками журналіст Андрій Смолій.

Так виглядала катівня у Куп'янську (фото: Донбас Реалії)

СБУ підтвердила факт катувань

За інформацією СБУ, у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400, тож громадяни змушені були спати стоячи.

"За міжнародними конвенціями таке звернення визнається тортурами і є жорстокими, нелюдськими видами поводження та покарання", - додали в СБУ.

Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та документують звірства та інші військові злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти мирного населення.