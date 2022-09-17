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У Куп'янську показали в'язницю, де катували українців (жахливі фото)

Фото: У Куп'янську люди провели півроку в окупації (РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Українські воїни повністю визволили місто Куп'янськ Харківської області. Але після перебування там росіян розкриваються моторошні фото знущань та тортур над місцевими жителями.

Так, зараз з'явилися фото із в'язниці, де тримали українців у нелюдських умовах. Там з них знущалися і вибивали зізнання.

З'явилися фото із в'язниці Куп'янська

"У деокупованому Куп'янську знайшли в'язницю, де катували місцевих. Це ще один доказ геноциду українців, яким так пишається вся Росія. Цього ніколи не зрозуміти і не пробачити", - написав над страшними знімками журналіст Андрій Смолій.

Так виглядала катівня у Куп'янську (фото: Донбас Реалії)

СБУ підтвердила факт катувань

За інформацією СБУ, у камерах, розрахованих на 140 осіб, окупанти одночасно тримали понад 400, тож громадяни змушені були спати стоячи.

"За міжнародними конвенціями таке звернення визнається тортурами і є жорстокими, нелюдськими видами поводження та покарання", - додали в СБУ.

Правоохоронці вже розпочали розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни та документують звірства та інші військові злочини, вчинені російсько-окупаційними військами проти мирного населення.

Раніше у звільненій частині Куп'янська встановили прапор України.

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Купянск