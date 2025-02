Илон Маск хочет купить OpenAI за огромные деньги: что известно

Группа инвесторов во главе с принадлежащей Маску компанией xAI направила совету директоров OpenAI предложение о покупке. Инвесторы хотят приобрести некоммерческую организацию, контролирующую коммерческое подразделение OpenAI.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман быстро отклонил предложение, с иронией заявив в соцсетях, что OpenAI может вместо этого купить Twitter за 9,74 миллиарда долларов. Этот обмен репликами подчеркивает нарастающее напряжение между Маском и Альтманом, которые расходятся во взглядах на развитие компании с момента ухода Маска из OpenAI.

no thank you but we will buy twitter for $9.74 billion if you want