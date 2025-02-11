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Илон Маск хочет купить OpenAI за огромные деньги: что известно

Вторник 11 февраля 2025 12:15
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Илон Маск хочет купить OpenAI за огромные деньги: что известно Маск готов выложить кругленькую сумму за OpenAI (фото: Getty Images)
Автор: Павел Колесник

В рамках резкого обострения ожесточенной конкуренции в области ИИ в Кремниевой долине Илон Маск объявил о том, что возглавляет предложение на сумму 97,4 миллиарда долларов о покупке некоммерческого подразделения OpenAI.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блог о технологиях Engadget.

Группа инвесторов во главе с принадлежащей Маску компанией xAI направила совету директоров OpenAI предложение о покупке. Инвесторы хотят приобрести некоммерческую организацию, контролирующую коммерческое подразделение OpenAI.

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман быстро отклонил предложение, с иронией заявив в соцсетях, что OpenAI может вместо этого купить Twitter за 9,74 миллиарда долларов. Этот обмен репликами подчеркивает нарастающее напряжение между Маском и Альтманом, которые расходятся во взглядах на развитие компании с момента ухода Маска из OpenAI.

Консорциум Маска включает его компанию в сфере искусственного интеллекта xAI, а также несколько крупных венчурных фондов. Они утверждают, что переход OpenAI к коммерческой модели противоречит ее изначальным принципам.

В 2023 году Маск подал иск, пытаясь заблокировать этот процесс, заявляя, что некоммерческая организация должна получить соответствующую компенсацию.

Это предложение создает неопределенность в планах OpenAI, особенно на фоне переговоров компании с инвесторами, такими как SoftBank, о новом раунде финансирования, который может оценить OpenAI в 300 миллиардов долларов.

Предложение Маска также ставит вопросы о фидуциарной ответственности и возможных антимонопольных рисках, усложняя будущее OpenAI.

Как можно догадаться, Маску не понравилась шутка Альтмана. В ответ он написал "Мошенник", а позже назвал его "Скэм Альтман".

Илон Маск хочет купить OpenAI за огромные деньги: что известноСтруктура управления OpenAI (фото: OpenAI)

У нас также есть материал о том, какие технологические проекты Илона Маска остались в тени его успехов.

А еще мы писали, что Илон Маск рассказал, как ИИ изменит будущее, и назвал ключевые даты для человечества.

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