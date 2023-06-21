Купить лекарства с 1 июля будет сложнее. Что нужно знать украинцам об изменениях

Что нужно знать украинцам об изменениях

В начале полномасштабной войны Правительство разрешило выписывать и отпускать "Доступні ліки" по бумажному рецепту, чтобы люди имели беспрепятственный доступ к жизненно необходимым лекарствам.

Недавно правительство приняло постановление, фактически вернув требования довоенного положения. Исключением остаются зона активных боевых действий и временно оккупированные территории, где медики смогут и дальше выписывать пациентам бумажные рецепты, а аптеки их погашать.

На остальной территории Украины электронная система здравоохранения работает стабильно, поэтому врачи могут создавать электронные рецепты, а пациенты их предоставлять в аптеках, чтобы приобрести необходимые препараты.

Также по просьбе пациента врач может напечатать информационную справку, содержащую информацию о рецепте. Это позволит людям, имеющим сложности в использовании телефона, и в дальнейшем пользоваться программой "Доступні ліки".

Напомним, что по программе "Доступні ліки" украинцы могут получить бесплатно или с частичной доплатой препараты по направлениям: сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа, хронические заболевания нижних дыхательных путей (в т.ч. бронхиальная астма), инсулинозависимый и несахарный диабет, болезнь Паркинсона, расстройства психики и поведения, эпилепсия, иммуносупрессивные препараты для людей в посттрансплационном периоде.

Всего с начала года по программе "Доступні ліки" по Е-рецепту лекарства получили 1,5 млн пациентов. Больше всего для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета II типа, болезней нижних дыхательных путей и инсулина.

Если по указанным направлениям вы до сих пор не пользуетесь программой "Доступні ліки", то по ссылке можете узнать алгоритм, как получить эти препараты.

Как получить электронный рецепт

Для того чтобы получить рецепт, необходимо обратиться на прием к своему врачу. Во время осмотра врач при необходимости зарегистрирует вас в электронной системе здравоохранения и сформирует электронное назначение, указав активное вещество, дозировку, продолжительность курса и инструкции по приему лекарств. В дальнейшем можно запрашивать электронный рецепт по телефону.

Новый рецепт на то же лекарственное средство в пределах "Доступних ліків" может быть выписан:

не ранее чем через 7 дней, если в предыдущем е-рецепте, по которому выписано это лекарство, курс лечения был установлен на срок от 21 дня и более

за 3 дня, если такой срок меньше 21 дня

После того как врач выпишет е-рецепт, пациент получит смс сообщение с номером рецепта и подтверждающим кодом, который нужно будет указать в аптеке.

Если у пациента нет мобильного телефона, необходимо прийти на прием к врачу. Е-рецепт в таком случае будет выдан в распечатанном виде. А также ему предоставят информацию о выписанных лекарствах и способах их применения.