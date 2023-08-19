Купить квартиру, чтобы сдавать: действительно ли такой "бизнес" выгодный и прибыльный

Главное, чтобы окупилось

Первое, что нужно знать об инвестициях в жилье, это его окупаемость. Очевидно, что вкладываться в то, что вам не окупится даже за десятки лет, не стоит. Средняя окупаемость жилья на рынке сегодня 10-12 лет. Если больше, то нужно задуматься, а если меньше - присмотреться.

Издание Delo получило актуальную статистику по стоимости покупки и аренды жилья. Согласно ей, наименее привлекательным для инвестиций в недвижимость является Одесса, Харьков и Киев. В столице квартира будет окупаться почти 17 лет!

Сколько будет окупаться инвестирование в недвижимость в разных городах Украины (скриншот: delo.ua)

По этим же данным можно было бы инвестировать в квартиры в Запорожье и Днепре, но директор столичного агентства по недвижимости Андрей Романов убежден, что это временная аномалия.

По его словам, в прифронтовых городах стоимость аренды могла вырасти из-за того, что там живет много военных и госработников, для которых снимают жилье за бюджетные средства.

"Сегодня там более-менее спокойно, хоть и прилетает, но никто не будет вести какие-либо инвестиционные проекты, пока не стабилизируется фронт. Если там что-то и продается, то только по очень заниженной стоимости, и эти риски полностью переводятся на покупателя", - сказал он.

Где лучше искать квартиру для инвестиций

Эксперт говорит, что наиболее выгодной покупкой станет жилье на первичном рынке недвижимости. Это может быть квартира в недавно сданном здании со свежим ремонтом.

К тому же, большинство застройщиков не имеют возможности вести одновременно все проекты, поэтому сосредотачиваются на наиболее выгодных и прибыльных. Поэтому если вы хотите приобрести квартиру, чтобы зарабатывать на сдаче в аренду, сосредоточьтесь именно на новостройках.

Кроме того, вы также можете получить скидку. Поскольку в состоянии неопределенности покупатели не готовы рисковать своими деньгами, застройщик может предлагать хорошие скидки на покупку.

На что обращать внимание при покупке

Андрей Романов дал советы по инвестированию в жилье на первичном рынке: