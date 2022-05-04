Як купити талони на пальне і що вони дають в умовах дефіциту бензину на АЗС

Що потрібно знати про паливні талони

Картки на паливо дозволяють купувати бензин, ДП або газ на заправках за фіксованою вартістю. Вони мають певний номінал (10 л, 20 л тощо) та термін дії.

Офіційно купити паливні талони практично всіх українських АЗС можуть лише представники бізнесу. Для чого укладається договір між юрособою та паливною компанією.

Однак у мережі є безліч оголошень про продаж карток на бензин та ДП "з рук" за ціною від 40 грн за літр. Такий механізм часто використовують юрособи, які раніше купували бензин для власних потреб.

АЗС ОККО

На заправках ОККО продають бензин та ДП з обмеженнями. Паливні талони можуть придбати лише юридичні особи після укладання договору.

Інші клієнти можуть користуватися карткою Fishka через мобільний застосунок. За наявності Fishka у водія ліміт на покупку палива збільшується. Наприклад, у Києві діють такі обмеження:

з додатком Fishka - від 10л до 30л, без застосунку Fishka – 5л (для великогабаритного транспорту з застосунком Fishka – 40л);

PULLS Diesel: за паливними картками та талонами до 200 л;

PULLS 95: за паливними картками та талонами до 10 л;

ДП: за паливними картками та талонами до 200 л.

Подивитися перелік всіх працюючих АЗС у містах України та які обмеження на них діють можна на карті ОККО та в чат-боті.

KLO

Талони мережі KLO можна придбати в центральному офісі компанії в Києві (вул. М.Трублаїні, 1б, з 09:00 до 13:00) за поточною вартістю за літр палива. Карти номіналом від 100 до 150 літрів мають термін дії 14 діб. Доступні талони на А-95 Ventus та ДП Ventus.

Як повідомляють на сайті компанії, обміну талонів немає. Смарт-картки фізособам недоступні.

БРСМ Нафта

Паливні картки заправок БРСМ можна оформити представниками бізнесу на сайті компанії. Для фізосіб на заправках встановлені ліміти. Подивитися наявність бензину на заправках, які діють обмеження та поточні умови програми лояльності можна у клієнтському застосунку BRSM Plus.

WOG

Оформити картку або талони на паливо WOG можна лише у регіональних представництвах. Для приватних осіб діє віртуальна карта Pride. Зареєструватися в системі лояльності можна безкоштовно, встановивши мобільний застосунок.

З 29 квітня на АЗС WOG встановлено ліміт на заправку авто – 10 літрів за добу тільки для власників картки Pride.

Shell

Компанія Shell пропонує картки на паливо для бізнесу. Талони на бензин за фіксованою ціною можуть придбати і приватні особи, звернувшись до Центру продажу Shell та уклавши договір.

Стережіться шахраїв

Експерти попереджають, що на тлі нинішньої кризи в Україні активізувалися шахраї.

Пропоновані на сайтах оголошень картки на паливо здебільшого виявляються недійсними. Перевірити талони можна лише на заправках або в офісі оператора-емітента.