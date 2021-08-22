Як не купити на ринку зіпсовані продукти: ці поради вам допоможуть

Попросіть документи та сертифікацію

У кожного продавця на ринку повинні бути сертифікати безпеки товарів, сертифікати відповідності нормам і дозвіл на продаж. Багато продавців не хочуть витрачати час і сили на оформлення цих паперів, але, якщо вони є – ви можете бути впевнені, що цей товар дійсно якісний.

Беріть пробу

На ринках продавці пропонують спробувати товар. Це не дуже безпечно, але найчастіше продавці пропонують, якщо впевнені в якості свого товару. Є важливий нюанс - стежте за тим, що саме вам запропонували спробувати та що вам намагаються продати, бо іноді це товари з різних банок або ящиків.

Отримайте рекомендації у знайомих або сусідів

Часто вам друзі або сусіди самі рекомендують продавця на ринку з якісним товаром, який вони вже придбали раніше. У районних магазинчиках або на невеликих ринках такі поради дуже навіть працюють. Є продавці, які свій товар пропонують в певні дні, часом протягом декількох років – і це найкраща реклама.

Домовтеся з продавцем

Розговоріть продавця, і ви швидко зрозумієте, він хоче просто продати свій товар або ж хоче отримати постійного клієнта. Домовтеся з ним, що ви повернете товар, якщо виявите вдома погану якість. Попросіть чек і подивіться на реакцію – якщо продавець швидко погодиться, то він упевнений в якості. Якщо почне роздумувати або придумувати причини відмови – варто задуматися.

При покупці м'яса - озбройтеся рукавичками

У продавця м'яса вимагати документи потрібно обов'язково, і зверніть увагу на дату – така довідка видається щодня нова. У хорошого м'яса повинен бути приємний запах, без домішки кислинки або хлорки. Якщо натиснути пальцем на філе, то свіжий продукт швидко відновить форму.

При покупці риби зверніть увагу на зябра – вони повинні щільно прилягати до тушки, мати червоний, але не яскравий колір. Понюхайте їх - саме з цього місця риба починає псуватися. При розрізі всі внутрішні органи риби повинні бути цілими, а кістки не повинні відходити від тушки.

Якщо вам попався неякісний товар - скаржтеся

На кожному ринку є адміністрація, де можна перевірити куплений товар або поскаржитися на його якість. Продавця можуть оштрафувати, змусити вам обміняти товар або заборонити йому торгівлю на ринку.