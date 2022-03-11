Де купити бензин в Києві: карта заправок, які працюють прямо зараз

Купити бензин в Києві, як і в багатьох інших містах, під час війни Росії проти України не дуже і просто. Але все ж багато заправок столиці працюють, хоч і з деякими обмеженнями.
Про те, де і на яких АЗС можна заправитися прямо зараз, читайте в нашому матеріалі нижче.
Для киян у додатку "Київ Цифровий" доступна онлайн-карта, на якій відзначені всі АЗС столиці, де можна заправити своє авто.
Судячи з карти, зараз працюють заправки в основному на виїздах зі столиці і в околицях міста. Зокрема, в районі Теремків, на Борщагівці. На лівому березі столиці теж з працюючими АЗС проблем немає. Особливо - на Дніпровській набережній (в районі ТРЦ River Mall).
Відзначимо, що працюють OKKO, КЛО, SOCAR і WOG.
При цьому, на деяких з них є обмеження по паливу в одні руки.
На деяких заправках ОККО:
Дизельне паливо і АвтоГаз - без обмеження (для великогабаритного транспорту - не більше 100 л (готівкові і безготівкові розрахунки)).
На більшості заправках КЛО:
Великі мережі АЗС під час війни стараються утримувати граничні ціни на бензин і ДП.
Згідно з останніми розрахунковими цінами, оприлюдненими Мінекономіки, розрахункові ціни на пальне такі:
З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:
Додамо, що максимальна торгова надбавка не поширюється на "преміальне паливо" з покращеними показниками якості.
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