Де купити бензин в Києві: карта заправок, які працюють прямо зараз

Купити бензин в Києві, як і в багатьох інших містах, під час війни Росії проти України не дуже і просто. Але все ж багато заправок столиці працюють, хоч і з деякими обмеженнями.

Про те, де і на яких АЗС можна заправитися прямо зараз, читайте в нашому матеріалі нижче.

Які заправки працюють у Києві

Для киян у додатку "Київ Цифровий" доступна онлайн-карта, на якій відзначені всі АЗС столиці, де можна заправити своє авто.

Судячи з карти, зараз працюють заправки в основному на виїздах зі столиці і в околицях міста. Зокрема, в районі Теремків, на Борщагівці. На лівому березі столиці теж з працюючими АЗС проблем немає. Особливо - на Дніпровській набережній (в районі ТРЦ River Mall).

Відзначимо, що працюють OKKO, КЛО, SOCAR і WOG.

При цьому, на деяких з них є обмеження по паливу в одні руки.

На деяких заправках ОККО:

A-92 і A-95 - не більше 30 л в одне авто;

Pulls95 - не більше 50 л;

розрахунок за всіма формами оплати, крім готівки.

Дизельне паливо і АвтоГаз - без обмеження (для великогабаритного транспорту - не більше 100 л (готівкові і безготівкові розрахунки)).

На більшості заправках КЛО:

обмеження по літражу немає. Варто звертати увагу на стелу - якщо стоїть ціна, то це означає, що паливо є в наявності і можна заправитися;

розрахунок за всіма формами оплати (за талонами і смарт-картками реалізують пальне на всіх АЗС).

Карта працюючих АЗС в Києві:

Які ціни на пальне у Києві

Великі мережі АЗС під час війни стараються утримувати граничні ціни на бензин і ДП.

Згідно з останніми розрахунковими цінами, оприлюдненими Мінекономіки, розрахункові ціни на пальне такі:

1 літр бензину - 33,79 грн

1 літр дизельного палива - 30,95 грн.

З урахуванням максимальних націнок вартість пального на АЗС не може перевищувати:

1 літр бензину - 38,34 грн

1 літр дизельного палива - 35,92 грн.

Додамо, що максимальна торгова надбавка не поширюється на "преміальне паливо" з покращеними показниками якості.