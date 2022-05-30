Як купити авто в Європі без розмитнення: покрокова інструкція

Дія цього Закону тимчасова і вже у Верховній Раді зареєстровано проєкт закону про скасування пільг.

В Україні зараз діє закон № 2142-IX, який дозволяє купити автомобіль в Європі та розмитнити його в Україні за спрощеною процедурою. Привезти в Україну без розмитнення можна легковий і вантажний автомобіль, автобус, причіп і мотоцикл.

1. Знайти автомобіль

Потрібно підготувати не один варіант, а кілька і фільтрувати пропозиції на місці. Постарайтеся створити максимально конкретний список машин-кандидатів, щоб мінімізувати переїзди та час перебування за кордоном.

Шукайте на сайтах оголошень і європейських аукціон-майданчиках. Продавцем може бути фізична особа або компанія - юридична особа. Віддавайте перевагу машинам більш розвинених країн "старої" Європи, де машини часто продають безпосередньо перші власники або після лізингу.

2. Відправляйтеся за покупкою

В'їхати в Європу з біометричним паспортом зараз не проблема, але врахуйте, що є нюанси воєнного стану. Тому за машиною може поїхати жінка-водій або чоловік, у якого є право залишати країну. Бажано, щоб людина знала хоч трохи мову тієї країни, в яку їде і вмів торгуватися.

3. Огляд автомобіля

Заздалегідь складіть маршрут руху територією Євросоюзу, бо автомобілі можуть перебувати в різних місцях. При оцінці кожного примірника приділяйте слідам після ДТП на кузові та станом двигуна, тому, що великий пробіг на молодому авто - не рідкість.

Якщо ходова частина авто має серйозні опції - повний привід, регульований кліренс, активну підвіску - вони теж повинні бути в центрі уваги, оскільки їх ремонт дуже дорогий. Після попереднього відбору потрібно продіагностувати на СТО.

4. Документ

Вам заздалегідь буде потрібна довіреність на ім'я того, хто буде власником машини - на нього, а не на перегонщика будуть оформляти договір купівлі-продажу і рахунок. Також разом з машиною потрібно отримати її техпаспорт (бріф), довідку про зняття з обліку та про техогляд, транзитні номери на певний час, сертифікат якості зі специфікацією та експортну декларацію (залежить від країни).

5. Гроші

Якщо ви купуєте машину за готівку, везіть в Європу тільки євро - з обміном доларів і гривень будуть проблеми.

6. Перетин кордону

Черги будуть і досить довгі. Вам потрібно ставати в"червоний коридор". На період дії Закону (№2142-IX) частина митних операцій відпадає, але деякі формальності зберігаються.

Потрібно заздалегідь замовити українському брокеру попередню декларацію, вона буде внесена в базу митниці до Вашого прибуття на кордон, і вам залишиться тільки назвати на пункті пропуску її номер.

7. Оформлення автомобіля в Україні

При наявності "закритої" митної декларації, "посвідчення митниці" і документ про сертифікацію транспортного засобу на відповідність українським стандартам - ви можете відразу їхати в сервісний центр МВС. Тут з вас візьмуть пенсійний збір у розмірі від 3 до 5% вартості машини, ще доведеться заплатити за номери та техпаспорт.