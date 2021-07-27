Купання у фонтанах влітку дуже небезпечне: лікарі попередили про страшні наслідки

З давніх часів фонтани були місцем загального збору людей - там поїли чистою водою коней, набирали воду і тамували спрагу. Такі фонтани ставили на головних площах містечок, а вже пізніше почали зводити їх в особистих садибах і парках. Фонтани мають особливе значення - вони очищають і зволожують повітря, а вже в останню чергу служать прикрасою міста.

Чому у фонтанах не можна купатися

"Категорично не можна. Вода у фонтанах не очищається і не дезінфікується, в них купаються і п'ють собаки, птахи, бездомні. У воді живе безліч збудників важких хвороб: ентеровірусні інфекції, різні кишкові інфекції, збудники шкірних захворювань, менінгіту, гепатиту A, черевного тифу", - розповіла Марина Єріна.

Вона рекомендує після води з фонтану обов'язково промити під проточною водою тіло, а найкраще – з милом.

Як інфекції та мікроби можуть потрапити в організм людини

У місцях скупчення людей багато птахів - голуби, ворони, горобці. Вони полюють за залишками їжі та часто літають над фонтанами або приземляються до них, щоб попити води. Однак найнебезпечніше - це послід птахів, в якому можуть бути глисти та збудники інфекційних хвороб. Цей послід розчиняється у воді і його абсолютно не видно.

Якщо у людини є на шкірі мікротріщини, а вони є практично завжди – то через них в організм потрапляють стафілококи, стрептококи та інші небезпечні мікроорганізми.

Крім того, у фонтанах збирається весь пил і бруд з міських вулиць, а також потрапляють солі та важкі метали.

Від бруду дно фонтанів стає слизьким і посковзнутися в ньому людині дуже легко. А ось удар може бути фатальним, оскільки фонтани зазвичай будують з бетону. Також є ризик піти під воду і захлинутися.

Якщо фонтани обладнані підсвічуванням, то є ризик отримати електротравму. А різні конструкції фонтану може бути не видно у воді - є ризик наштовхнутися на штирі або дріт.