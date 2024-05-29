Купальник для сезона 2024: какой купить, чтобы выглядеть на все 100

Купальник - это незаменимая вещь в женском гардеробе, но его нужно уметь правильно выбирать.

Как выбрать купальник в сезоне 2024, расскажет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост стилистки Елены Шевченко в Instagram.

Как выбрать купальник - советы от стилиста

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Стилистка советует выбирать всегда плотный, с легким бандажным эффектом, потому что такой и купальник поддержит грудь, подчеркнет талию и скорректирует животик.

Тонкие, эластичные купальники подчеркнут телосложение и все его особенности. Подойдут, если вам абсолютно комфортно и корректировать нет желания.

Не забывайте об объеме

В купальниках действует другой закон - он должен сидеть четко по фигуре, но не пережимать. Он должен хорошо подчеркивать бедра, грудь, но не должен вас слишком сильно обтягивать.

Лямки

В зонах, где вы хотите коррекцию - они должны быть объемны. То есть, если хотите поддержать грудь или скорректировать широкие плечи, тогда берите более широкие лямки. Если хотите скорректировать бедра - то выбирайте трусики с широкой боковинкой, а не шнурком.



Трусики

Очень важный нюанс для всех, у кого объемные бедра и бедра - никаких резинок и высоких пройм. Не должен купальник перетягивать сочные формы.



Высота трусиков

Стилистка советует для объемного животика выбирать среднюю посадку или сплошной купальник. Для выразительной талии можно бикини и завязать шнурок вокруг талии или посадить трусики четко на талию. То же для прямоугольной фигуры, чтобы "дорисовать" талию.

Другие советы стилистки

По словам Елены, объемный бюст - не означает, что вы должны выбирать верх купальника на косточках. Но это хорошая альтернатива для фиксации.



Если у вас маленький бюст и вы хотите его визуально сбалансировать, и добавить объема не спешите покупать пуш-ап, потому что он очень долго сохнет.

"Всегда есть вариант с декором на бра, или каплевидная форма, так чтобы чашечки сидели близко друг к другу. Не надо растягивать их, как-будто у вас между грудью футбольное поле", - сообщила эксперт.



Если у вас широкие плечи - выбирайте лямки на одно плечо, или широкие, смещенные в сторону шеи.