Куча еды за смешные деньги: как вкусно и выгодно питаться в отеле

При планировании путешествия одним из важнейших аспектов является выбор подходящего питания в отеле. Выбор типа питания не только влияет на цену тура, но и на качество отдыха в целом.

РБК-Украина (проект Styler) объясняет, как правильно выбрать систему питания в отеле и что она включает.

Что стоит знать о питании в отелях

Когда вы бронируете отель, важно выяснить, будет ли предоставлено питание и в каком виде. Некоторые отели предлагают только жилье без питания, другие имеют более широкий спектр услуг, включая полное питание.

Понять, какая система питания лучше всего подходит именно вам, поможет правильная расшифровка основных аббревиатур, таких как RO, BB, HB, AI, и другие.

Отели без питания

В бюджетных отелях вы можете встретить аббревиатуры, такие как

OB (Only Bed)

RO (Room Only)

или AO (Accommodation Only)

Это означает, что стоимость номера не включает питание. В таких отелях туристы самостоятельно организовывают свое питание, что дает возможность сэкономить на еде, но обязывает тратить время на поиск ресторанов или кафе рядом.

Если же вы планируете готовить сами, это может быть выгодным вариантом, но стоит учесть, что питание в ресторанах за пределами отеля может быть дороже, чем в самом отеле.

Если вы не хотите тратить время на поиск еды, и вам важно иметь ежедневное питание в отеле, вам подойдет вариант BB (Bed and Breakfast). В этом случае включен континентальный завтрак или "шведский стол", а дополнительные приемы пищи оплачиваются отдельно.

Для более комфортного отдыха вы можете выбрать HB (Half Board) - полупансион, включающий завтрак и ужин, и, в зависимости от типа, может включать безалкогольные и алкогольные напитки местного производства.

Шведский стол - хороший компромисс между ценой отеля и количеством еды (фото: Freepik.com)

Полный пансион: все под контролем

Для тех, кто хочет не беспокоиться о еде, отличным вариантом будет FB (Full Board) или FB+ (Full Board plus), включающие три приема пищи в день - завтрак, обед и ужин. В варианте FB+ можно также наслаждаться алкогольными напитками местного производства.

Если вы хотите, чтобы все было включено и не переживать о выборе еды в течение дня, то AI (All Inclusive) - это лучший вариант. В этом случае у вас будет доступ к завтракам, обедам, ужинам, а также напиткам и закускам в течение дня.

Важно понимать, что даже в системе "Все включено" количество еды и напитков может быть ограниченным, поэтому перед выбором отеля стоит ознакомиться с отзывами туристов о качестве питания.

Для тех, кто хочет иметь больше выбора алкоголя и более высокий уровень сервиса, существуют варианты UAI (Ultra All Inclusive) и AIP (All Inclusive Premium). Эти системы включают в себя не только безлимитное питание, но и доступ к элитным спиртным напиткам, а также другим дополнительным услугам.

Некоторые отели предлагают еще более расширенное питание, как HcAL (High Class All Inclusive), когда все, что касается еды и услуг, предоставляется бесплатно, за исключением покупок в магазинах или телефонных звонков.

Важные советы для правильного выбора

Поймите ваши планы на отдых. Если вы планируете много времени проводить в отеле, выбирайте вариант с питанием. Если же вы собираетесь больше времени проводить на экскурсиях, можно выбрать вариант без питания или с завтраками.

Определите, нужно ли вам много еды и напитков. Если вы не сможете съесть все, что предлагается в системе "Все включено", лучше выбрать другой вариант, где еда будет ограничена.

Думайте о ваших предпочтениях и привычках. Если вы любите завтракать сытно, выберите "шведский стол". Если предпочитаете легкий завтрак - выбирайте континентальный вариант.

Читайте отзывы об отелях. Убедитесь, что еда в отеле качественная, чтобы не испортить себе отдых.

Не забывайте о своих спутниках. Если вы путешествуете с детьми или друзьями, убедитесь, что система питания подходит всем.

Учтите важные события во время путешествия. Если у вас праздничные события во время отдыха, не забудьте предупредить отель об этом - многие отели готовы сделать приятные сюрпризы для особых случаев.