Кума Узелкова озадачила словами о смерти боксера и его бывшей: "Была золотым билетом"

Ведущая и актриса Даша Малахова высказалась о смерти Вячеслава Узелкова , который был ее кумом. Она вспомнила о бывшей спортсмена и спровоцировала споры среди комментаторов, ведь вспомнила об их скандальном разводе.

Что написала кума Узелкова

Актриса отметила, что знала боксера "очень хорошо, как брата". Он был ее кумом, но они давно не общались. По словам Малаховой, она не знала, как заканчивалась жизнь Узелкова.

"Фактически, я была свидетелем его взлета, но не падения. Начало карьеры, тренировки, агенты, бои в Лас-Вегасе, "Танцы со Звездами", травмы, инсульт, рождение детей, жизнь с красавицей и умницей Мариной. Я помню времена, когда Славочка проходил мимо, а люди переставали дышать, на определенном этапе он был мега звездой, на него было невозможно смотреть без улыбки", - написала ведущая.

Даша Малахова (фото: facebook.com/dasha.malakhova)

"Их пара с Мариной была уникальным союзом. Красавица и Чудовище. Славочка очень много дурачился, но в нем всегда чувствовалась сила и даже агрессия. Как хищник, который улыбался, но все равно мог загрызть. К сожалению, у каждого из нас собственная история и детство, привычки, формирующие характер и судьбу", - добавила она.

При этом Малахова отметила, что отношения Узелкова и Боржемской - "самая печальная история, рассказывающая о том, что есть люди, которые становятся успешными благодаря любимым женщинам, а теряя их - теряют все". По словам артистки, любовь бывает сложной и в определенных ситуациях женщины не могут оставаться, ведь должны спасти детей.

Узелков и Боржемская (коллаж: РБК-Украина)

"Марина была для Славочки золотым билетом в успех. Вчера я узнала о том, как Слава доживал когда-то такую прекрасную жизнь и это очень грустно. Очень больно. Мне страшно досадно, что я не знала, хотя я уверена, что каждый человек сознательно, или нет - имеет жизненную траекторию, цель, цель. И можно изменить только собственную судьбу", - заявила Малахова.

"Славочка был разрушительной силой, но к сожалению, для себя в первую очередь. И вчера стал в этом мега успешным и сорвал куш. Он был очень особенным. Очень интересным. Человеком со сложной судьбой и огромным потенциалом. Цените людей, которые всегда в доступе для вас, готовы отложить все, любят, плохими, с вашими темными сторонами и будут терпеть долго Это ваша поддержка. Цените и не обижайте. Эти люди ваша суперсила. Которая может исчезнуть. И вы сломаетесь", - резюмировала она и попрощалась с Узелковым.

Пост Малаховой (скриншот)

Реакция сети

Пост кумы Узелкова озадачил сеть. Комментаторы очень по-разному отреагировали на слова Малаховой.

Пользователи пишут:

"Був кум успішним - був потрібен. Почалися проблеми в житті - от з Дашею дороги і розійшлися. Огидно навіть читати цей ваш лицемірний пост"

"З цього посту можу сказати, що Ви дуже погано знали "свого" кума, і Він не "доживав", а жив своє життя з підтримкою людей, які були завжди поруч. Дуже прикро, що про Славу таке пишуть в день його смерті"

"Так щиро і відверто! Без штампованих фраз та лицемірних висловів! Відчулася любов та біль. Саме так треба прощатись з людьми, яких добре знали"

"Коли розбивається родина, це помилки обох. І когось одного звинувачувати немає сенсу, є те, що недоступне нікому. Вічна пам'ять, українському боксеру"

"Якось Ви його описали, не з кращої сторони… Яким би він не був, але ж не в день смерті"

"Так, сумна історія. Але це - життя, і кожен проходить через своє"

"Про померлих говорять або хороше, або нічого. Вічна памʼять".

Малахова показала архивное фото Узелкова (скриншот)

Узелков и Боржемская - почему они расстались

Боксер и фитнес-тренер поженились в 1999 году. От него Марина родила двоих детей – сына Роберта и дочь Оливию. В 2018 году Узелков и Боржемская со скандалом развелись.

Бывшая жена боксера намекала, что в отношениях между ними были конфликты. Также она не опровергала слухи о том, что Узелков мог ей изменять. Затем Боржемская говорила, что бывший иногда был слишком агрессивным, а их дети видели немало неприятных ситуаций.

Узелков и его бывшая (фото: instagram.com/uzelkova.marina)

Сам Узелков реагировал на все это достаточно эмоционально. А недавно сын боксера публично обвинил отца во лжи и заявил, что не хочет с ним общаться.